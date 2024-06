L’estate del litorale è dove si balla. Torna la "Marina Dance Parade"

Un cartellone di eventi sterminato per l’evento più atteso dell’estate nel litorale pisano. Torna infatti Marina Dance Parade con grandi ospiti. Il 5 luglio si parte con il free music festival, arrivato alla quinta edizione. Una serata tutta da vivere, a ingresso libero, a partire dalle 18 fino a notte: un tuffo inebriante nella musica dance made in Italy, con oltre 20 dj set nazionali e internazionali. L’evento sarà organizzato intorno ai due palchi principali, uno in piazza Baleari con Metempsicosi, l’altro in piazza Viviani con l’intramontabile Rememories anni ‘90, prevede anche una ricca e gustosa area street food con il Food Truck Village in via Tullio Crosio. In piazza Gorgona non mancheranno le emozioni con alcune delle principali realtà sportive del Litorale: alle 21 l’esibizione di zumba della palestra Marina Fitness e la dimostrazione di ginnastica ritmica della Polisportiva Tirrenia. Tra gli artisti gli intramontabili Mario Più, Ricky Le Roy, 00Zicky, Jacopo Susini con il progetto Metempsicosi; per Rememories ‘90 Niki The Voice, Francesco Bix Bizio, Roby D, Clock e molti altri. "Ritorna l’evento che ogni anno richiama migliaia di persone sul nostro Litorale, una serata dove faremo divertire persone di ogni età grazie a un panorama musicale per tutti i gusti, un evento completo in ogni aspetto ormai diventato un’icona del Litorale pisano", annuncia il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese. "Marina Dance Parade è inserita all’interno del calendario di eventi Marenia 2024 ed è l’evento che dà ufficialmente il via alle grandi iniziative che per tutta l’estate animeranno il Litorale", dichiara invece l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini. "La Marina Dance Parade si è ormai avvicinata ai più grandi eventi musicali di livello nazionale" dichiara invece il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del comune di Pisa, il contributo di Fipe, Sib, Silb e degli sponsor Francesco Martinelli Casa, Lattanzi Group, RELU’ – Soluzioni per l’abitare, Intergomma 4, Bertolini Assicurazioni, Ferrante Costruzioni, M.C. Costruzioni, Bagno Maddalena, As di Arnaldo Sandrelli, Atefi Lavanderia Industriale, Residence L’Incanto di Boccadarno, Toni Luigi, Star Frigo di Billi Massimo e Valdera DB e rientra nel cartellone di iniziative Marenia – Non solo Mare 2024.

Michele Bufalino