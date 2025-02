L’esodo nerazzurro. La Sorbona e le sue tre C: "Fra tortellini e Inzaghi"

I tifosi nerazzurri si apprestano ad invadere le strade di Reggio Emilia in vista dell’attesa sfida di sabato fra Sassuolo e Pisa. Una notevole prova d’amore quella delle migliaia di pisani che sabato si recheranno in una sorta di pellegrinaggio al Mapei Stadium. In questo mare di appassionati vi è però un gruppo che spicca e che ha fatto della trasferta un momento non solo dedicato al calcio, ma anche alla cucina e alla cultura. Si chiamano la “Sorbona group“ e oltre all’amore per il Pisa ciò che li lega è la loro particolare “filosofia delle tre C“: calcio, cultura e cibo. Nella loro descrizione su Facebook si legge infatti "Siamo un gruppo di veri amici con la passione del calcio e della cucina. Un gruppo comunque di elitè nel senso che ognuno ha delle caratteristiche che mette al servizio della collettività", ma sarà proprio uno dei membri del gruppo a spiegare meglio cosa significa vivere una trasferta con la “Sorbona“.

"Durante le trasferte il nostro obiettivo è quello di ricercare sempre qualcosa di particolare - spiega Antonio Arcidiacono -. Prepariamo sempre con cura il nostro itinerario, e data la nostra passione per la cucina il cibo rappresenta un momento fondamentale della trasferta, in quest’occasione per esempio ci concentreremo sull’assaggio di prodotti tipici, come tortellini, cappelletti, parmigiano, aceto balsamico ecc...".

C anche come cultura"Seguire il Pisa lungo tutto lo Stivale ci offre l’occasione per visitare luoghi meravigliosi - racconta ancora Arcidiacono - cerchiamo sempre di ritagliarci qualche momento da dedicare all’arte e ai monumenti simbolo di una città. A Reggio Emilia siamo già stati molte volte in occasione di altre trasferte quindi non ci è rimasto molto da visitare".

Ed infine la C più importante in momento delicato come questo."Si, quella di sabato a Reggio Emilia è una trasferta molto sentita come dimostrano anche i numeri dell’affluenza, tanto è vero che inizialmente abbiamo avuto alcuni problemi nel reperire i biglietti, ma grazie all’aiuto di altri gruppi di tifosi siamo riusciti a garantirci l’accesso allo stadio".

Cosa vi aspettate dalla sfida con il Sassuolo?"Io credo che il Pisa abbia tutte le carte in regola per poter affrontare questa partita a testa alta - spiega Arcidiacono -. Durante questa stagione i nerazzurri hanno messo in campo ottime prestazioni, salvo alcuni momenti di blackout che possono capitare a tutti. La piazza pisana non assisteva a prestazioni di questo calibro da anni, allenatore e giocatori hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia per cui anche noi tifosi cerchiamo di dare il nostro contributo alla causa. Poi a prescidere da come andrà a finire penso che nessuno si possa lamentare dell’impegno visto in campo fino a questo momento".

Insomma questo sabato il Pisa Sporting club potrà contare sul sostegno e l’affetto dei propri tifosi, fra cui gli affezionati membri della “Sorbona“, che con le loro trasferte dimostrano ancora una volta come lo sport possa essere un importante veicolo culturale.