Leopolda Note e solidarietà

Serata di musica e solidarietà lunedì sera a partire dalle 21 alla Stazione Leopolda, dove l’associazione culturale Mediterranea Music porta in scena Notti di Talento Christmas Edition, una versione speciale e natalizia del contest musicale dei giovani artisti toscani di cui La Nazione è media partner. Si esibiranno i vincitori del talent insieme ad altri ospiti per una notte di musica e di festa, con un occhio importante anche al bene degli altri. Lo show, condotto per l’occasione da Leonardo Ghelarducci e Stefano Bini, avrà infatti un intento benefico e servirà a raccogliere i fondi per sostenere le cure di Jo Santabarbara, la bambina di Tirrenia affetta da emimelia bilaterale tibiale, ma anche i progetti di formazione per un’assistenza sanitaria specifica che oggi in Italia non ci sono ancora e che l’associazione I sogni di Jo sta cercando di realizzare per formare personale specializzato nelle cure e nella riabilitazione dei piccoli pazienti affetti da questa rara malattia.

Sul palco della Leopolda si esibiranno le due vincitrici delle prime due edizioni di Notti di Talento, Rachele de Santis ed Eleonora Pischedda, ma anche altri finalisti che si sono particolarmente distinti durante l talent: Francesco Di Fiore e Leonardo Rossi, insieme alle incursioni di tanti altri ospiti a cominciare dalle guest star Valerio Simonelli e Marina Ardimento, che esordiranno con il loro nuovo progetto "TWOgether" il 22 dicembre allo Stone Lounge restaurant di Livorno: un intimo dialogo musicale tra due anime che si fondono in un’unica armonia. Due splendide voci che duettano sulle note di pianoforte e chitarra le hits più celebri e quelle del momento oltre ai più famosi duetti italiani e internazionali. Un repertorio di grandi successi eseguito in versione semiacustica per valorizzare l’interpretazione vocale. Le voci dei due artisti si intrecciano come un abbraccio e si fondono in un’unica melodia, creando una sensazione di unità e complicità artistica in ogni esibizione. In programma ci sono le esibizioni dei Piccoli cantori di San Nicola e Santa Lucia, la scuola di musica "Giuseppe Bonamici" di Angelica Di Taranto che con l’insegnante Letizia Pieri porterà "Bonamici pop voices" e le scuole GaddiDanza di Patrizia Gaddi, Proscaenium di Laura Silo e Artemix di Silvia Mugnai. Durante la serata la Croce Rossa porterà anche Babbo Natale per i più piccoli.

Gab. Mas.