Leopolda, due incontri: "Spazi a disposizione"

"Abbiamo rassicurato le associazioni che svolgono le loro attività alla Leopolda sulla destinazione d’uso che, con il passaggio alla Patrimonio Pisa, verrà mantenuta a pieno titolo, ma permetterà una gestione più efficiente degli spazi da parte di una società del Comune, quindi interamente pubblica, che garantirà su nostro indirizzo che tutti i canoni di affitto e i proventi saranno reinvestiti in miglioramenti a sostegno delle associazioni". Lo ha detto il sindaco Michele Conti dopo avere incontrato insieme all’assessore al patrimonio, Filippo Bedini, e all’amministratore unico di Patrimonio Pisa, Simone Dell’Innocenti, le realtà associative che hanno operato per anni nei locali dell’ex stazione. Sono state due riunioni molto partecipate, ha aggiunto Bedini: "abbiamo spiegato, atti alla mano, la verità sulle vicende legate al conferimento della Leopolda alla Patrimonio Pisa, passaggio che avverrà nei prossimi mesi con specifica delibera di Giunta, e che non poteva in nessun modo essere rinnovata la convenzione con la precedente gestione: non c’è stata alcuna volontà politica di chiudere quell’esperienza e che ci siamo fatti pienamente carico di dare continuità alla possibilità delle associazioni di svolgere regolarmente le proprie attività all’interno della Leopolda, così come avremmo potuto velocemente riattivare tutte le attività, se non fosse che, al momento della riconsegna dell’immobile, abbiamo scoperto che tutte le utenze erano state chiuse e siamo stati costretti a istruire di nuovo le pratiche". Bedini ha anche sottolineato che le associazioni incontrato hanno espresso "un certo malcontento sulla gestione passata, ma anche la prospettiva positiva che tutti auspicano per il futuro di questo importante bene della città".