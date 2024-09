Legalità L’edicola rinasce

Si rinnova l’impegno. Il mese di settembre sarà denso di iniziative organizzate presso l’Edicola della Legalità, in piazza Martiri della Libertà, grazie all’impegno dell’Associazione Nicola Ciardelli, aggiudicataria del bando per la gestione del bene. In linea con l’obiettivo di collocare l’Edicola al centro della comunità pisana, promuovendo attività e iniziative capaci di consentire alla struttura, punto di riferimento e simbolo di legalità e di riscatto, di vivere e di coinvolgere quanto più possibile la cittadinanza, l’associazione – spiega una nota – ha coinvolto istituzioni, enti e associazioni, così da realizzare, per i mesi di settembre e ottobre, ma anche per il prosieguo, una serie di attività ed eventi.

Apre la stagione autunnale, lunedì alle 18 la nuova presentazione del libro della scrittrice pisana Paola Pisani Paganelli "La Porta Negata – Storia della Porta del Parlascio" pubblicato nel 2013 da Felici Editore, che riacquista attualità alla luce della recente inaugurazione del Bastione del Parlascio da parte del Comune di Pisa, restituito alla città all’esito di un imponente intervento di restauro, fortemente voluto dall’amministrazione comunale pisana e reso possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa.

Affiancheranno la scrittrice nel racconto della storia del Parlascio, protagonista e simbolo di eventi pisani e internazionali, dall’epoca d’oro della Repubblica Marinara al declino sotto Firenze, che consegnerà la Fortezza alla città nel suo vissuto di quasi nove secoli, dall’origine militare ad oggi, l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, l’assessore al turismo Poalo Pesciatini e l’architetto curatore del progetto, Marco Guerrazzi, che illustreranno ilrecupero di questo importante manufatto che, attraverso i secoli, ha avuto destinazioni diverse, fino a quella attuale, ad uso museale ed espositivo, costituendo un ulteriore punto di salita al camminamento in quota delle Mura di Pisa.

Paola Pisani Paganelli, docente di lettere italiane e latine al liceo scientifico Ulisse Dini di Pisa e per molti anni presidente della giuria del concorso bandito per le scuole di ogni ordine grado dall’Associazione Nicola Ciardelli nell’ambito dell’annuale Giornata della Solidarietà, studiosa rigorosa e osservatrice attenta della vita cittadina, è nata e vissuta a Pisa ed è autrice di molteplici testi. Modererà l’incontro Roberta Galli.