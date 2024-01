L’edicola della legalità affidata a Ciardelli onlus

L’Edicola della Legalità, simbolo pisano della lotta alla mafia, diventerà il fulcro di una serie di iniziative legate al tema della legalità. Questo è il progetto dell’associazione Nicola Ciardelli, la onlus che si è aggiudicata il bando per la gestione dell’edicola, che sorgeva in Borgo Stretto prima di essere sequestrata a un’organizzazione mafiosa nel 2013 e riedificata in Piazza Martiri della Libertà. "Il progetto che è stato presentato corrisponde pienamente al protocollo di intesa firmato nel 2021 – spiega il sindaco Michele Conti – Abbiamo costruito insieme gli strumenti con cui creare gli anticorpi per far sì che i fenomeni malavitosi vengano messi da parte. Sono contento di aver raggiunto questi obiettivi, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso, col quale Pisa ribadisce di essere un punto di riferimento nazionale per i temi della legalità". Legalità che è alla base dell’intervento della prefetta Maria Luisa D’Alessandro.

"La lotta alla mafia è un valore non solo etico - ha detto – ma anche di grande impatto economico. Non bisogna commettere l’errore di ritenere la mafia un fenomeno localizzato solo in alcune regioni. È un’organizzazione che utilizza tutti i mezzi dannosi: dalla droga, alle armi a tanti altri sistemi, portando un turbamento dell’ordine pubblico ed economico enorme. È importante sviluppare degli anticorpi contro la mafia attraverso la cultura per vincere questa lotta difficilissima, ma che dobbiamo continuare in maniera serrata". L’associazione Nicola Ciardelli, che ha vinto il bando per la gestione dell’Edicola della legalità, intende renderla un’attrazione per riunire la cittadinanza e informarla sui temi della legalità. Un progetto che prevede l’apertura di uno sportello di ascolto, una piccola biblioteca e molte altre iniziative.

"Esprimo la mia soddisfazione e quella dell’associazione – afferma Federica Ciardelli, dell’Associazione Nicola Ciardelli Onlus – per poterci occupare di un simbolo della legalità e della lotta alle mafie. Intorno a questo simbolo intendiamo creare una cultura della legalità. Abbiamo previsto eventi con una cadenza mensile in inverno e quindicinale durante i mesi più caldi. Ci tengo a sottolineare che gli eventi saranno rivolti sia alla cittadinanza sia alle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo principale – conclude Federica Ciardelli – è di avvicinare enti, associazioni e istituzioni al cittadino e riattivare la rete costituita durante le Giornate della Solidarietà. Una Rete che si mantenga, si rinnovi e si attivi nell’interesse della cittadinanza".

Mario Ferrari