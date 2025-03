L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Testimonianze per non dimenticare

Quest’anno stiamo affrontando la storia del Novecento, un secolo molto complesso, ma fondamentale per capire le cause e gli effetti della realtà odierna. Un capitolo particolarmente doloroso è quello della Seconda Guerra Mondiale e delle stragi che ne sono conseguite. Per approfondire questa tematica, abbiamo avuto l’opportunità di fare un’uscita didattica organizzata dal Comune di Pisa. Il giorno 3 dicembre, infatti, accompagnati dai nostri insegnanti e dall’assessore Riccardo Buscemi, ci siamo recati a Sant’Anna di Stazzema, piccolo paese in provincia di Lucca, noto per il tragico evento che ha segnato profondamente la memoria collettiva italiana: l’eccidio avvenuto il 12 agosto 1944.

Siamo arrivati in una mattina fredda e piovosa, che sembrava leggere il nostro animo predisposto al raccoglimento e alla riflessione e, dopo una toccante commemorazione all’interno della piccola Chiesa, ci siamo recati in quella che un tempo era stata la scuola del paese e in cui, adesso, è stato allestito un museo multimediale. Qui, abbiamo ripercorso le tappe della storia dall’armistizio del settembre 1943 fino ad arrivare al giorno dell’eccidio, quando, per mano dei nazifascisti morirono circa 560 persone, di cui 130 bambini. Tra il 1943 e il 1945, lungo l’Appennino Tosco Emiliano le armate naziste avevano allestito la Linea Gotica, che divenne teatro di numerosi scontri tra le truppe tedesche e quelle alleate. Queste ultime erano aiutate dai partigiani, i quali, lottando lungo le impervie montagne, cercavano di organizzare la resistenza contro l’occupazione nemica.

Sullo sfondo di continui scontri sanguinosi, Sant’Anna era stata dichiarata zona bianca, con la possibilità di accogliere la popolazione civile sfollata dalle zone limitrofe. Ciononostante, il paese subì quello che è stato definito come un vero e proprio atto terroristico premeditato, vòlto ad annientare ogni cosa e a distruggere tutti i collegamenti con i combattenti partigiani. Per comprendere questi fatti sono state preziose le immagini e le didascalie del museo, ma ancora di più, la ricostruzione cinematografica dell’accaduto, con le interviste alle poche persone superstiti e a quelli che a noi viene spontaneo chiamare eroi, perché capaci di salvare altre vite umane, pur trovandosi a lottare in un inferno di dolore e violenza. Non dimenticheremo mai la loro voce rotta dal pianto e i loro occhi carichi di lacrime, segno della memoria indelebile di una profonda ferita storica, per sempre onorata nell’imponente Sacrario sul monte e ricordata nel Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna.