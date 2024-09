Le vostre foto per il contest “Scatta il tuo mare in autunno"

Pochi giorni e sarà autunno. Nel mare si trascinano gli ultimi scorci d’estate e c’è chi ne approfitta per fare gli ultimi bagni della stagione, prima di rimettere il costume nell'armadio. Per alcuni, però, il mare più bello è proprio quello di settembre, con le spiagge vuote, le onde impetuose e il cielo nuvoloso. E allora proprio a loro e a chi ha il mare nel cuore è dedicata questa nostra iniziativa.

“Scatta il tuo mare in autunno” e invia la foto (in jpeg e risoluzione media) all’indirizzo di posta elettronica [email protected] con nome, cognome dell’autore e breve autorizzazione alla pubblicazione. Le foto saranno pubblicate sul sito de La Nazione di Pisa e la redazione si riserva di dare un riconoscimento alla più bella. Le immagini devono avere come protagonista il mare, se ci sono soggetti ritratti l’autore deve avere il consenso della persona alla pubblicazione.

Ecco la gallery delle vostre foto: