Pisa, 15 febbraio 2022 – Una dimostrazione di hockey direttamente sul prato di Piazza dei Miracoli. Sembra fantascienza, ma è accaduto davvero. Protagoniste le ragazze del Cus Pisa e la troupe Rai di Linea Verde Life, il programma condotto dall’ex Miss Italia 2001 Daniela Ferolla. Nell’ottica di una puntata speciale del programma, in onda il sabato mattina su Rai Uno, dedicato al territorio pisano, che verrà messa in programmazione nelle prossime settimane, sono sono state coinvolte, per parlare di sport e stile di vita, le ragazze della società gialloblù, dato che Pisa ha una lunga tradizione hockeistica, culminata con scudetti sia su prato che indoor. "Ritengo che il servizio di Linea Verde sia un bello spot per il nostro sport e una vetrina per la nostra città e il Cus Pisa - dichiara il presidente del sodalizio gialloblù Stefano Pagliara -. L’hockey è da sempre un’icona equal gender nello sport, praticato in egual misura da ragazzi e ragazze, liberi di esprimersi pienamente". Per l’occasione le ragazze del Cus hanno fatto vedere i rudimenti della disciplina, illustrati dalla giocatrice Chiara Chirico, ai microfoni della conduttrice Ferolla. Nei giorni scorsi, il 12 e 13 febbraio, il Cus Pisa ha invece ospitato le fasi finali dei tornei nazionali di hockey indoor, valevoli per lo scudetto. Ottimi risultati, ma anche un pizzico di delusione, da parte delle compagini cussine, con la squadra maschile che ha perso la finale scudetto 7-3 contro il Valchisone, laureandosi vicecampione d’Italia. La squadra femminile invece è salita sul gradino più basso del podio conquistando il terzo posto, mentre le ragazze della under 21 si sono piazzate al quarto posto complessivo. La stagione indoor si svolge nell’intervallo dei campionati su prato, le cui sfide riprenderanno nel mese di marzo.

© Riproduzione riservata