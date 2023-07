Le super maestre Studi terminati all’Università

Le magnifiche sette. Il numero si riferisce alle prime maestre laureatesi all’ateneo pisano a conclusione di un corso quinquennale fortemente voluto dal rettore Riccardo Zucchi che emozionato, come fosse un amico o parente delle neo laureate, commenta: "L’attivazione, cinque anni fa, di questo corso di laurea conferma la nostra attenzione per la formazione degli insegnanti, a partire dai primi livelli scolari. Il futuro parte dalle elementari non solo quello dell’istruzione ma anche quello della socializzazione". La prima che ha discusso la tesi, nell’aula magna storica (grande onore) è stata Letizia Adamo, 23 anni originaria di Lucca. Adamo vede l’insegnamento come una sua forte vocazione tant’è che ha rinunciato alla carriera di ufficiale della Marina. "Ho passato il concorso all’Accademia navale di Livorno ma poi è stato più forte il seguire la mia decisa inclinazione all’insegnamento. La vita è una e la voglio vivere come me la immagino io". A laurearsi sono state: Valentina Cioffi, Jessica Converti, Elena Fratelli, Chiara Mancini, Maria Vittoria Matteucci e Silvia Mossarello.

"Questo corso ricopre un’importanza particolare all’interno della nostra offerta didattica: con la sua attivazione cinque anni fa, il nostro Ateneo ha ribadito con forza l’attenzione che pone a tutti i percorsi di formazione degli insegnanti, considerati strategici per la qualità culturale del nostro Paese e per le necessità del territorio, vista la forte richiesta arrivata da diversi Enti per l’attivazione di Scienze della Formazione – ha commentato il rettore, Riccardo Zucchi, che nel 2017, come Direttore del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica fu tra i firmatari della proposta di attivazione – L’intervento dell’Università di Pisa nel primo segmento dei percorsi formativi delle nuove generazioni è un investimento sul futuro. Faccio, dunque, le mie più vive congratulazioni alle nostre prime dottoresse in Scienze della Formazione Primaria, future maestre, che, sono sicuro, svolgeranno la loro missione in modo egregio, nella speranza, un giorno, di poter accogliere i loro studenti qui nel nostro Ateneo". "La nostra laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria è nata fin dall’inizio con dei princìpi formativi e delle caratteristiche che, a suo modo, la rendono molto particolare nel panorama italiano – ha commentato Pietro Di Martino, presidente del corso di laurea e proponente sei anni fa della sua attivazione presso il nostro Ateneo – Questo grazie all’attenzione che abbiamo voluto dare a tematiche che consideriamo cruciali per il bagaglio formativo dei futuri insegnanti. Penso ai temi dell’inclusione, della multiculturalità, agli strumenti propri delle didattiche disciplinari".

Carlo Venturini