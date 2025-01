"Le risorse dell’esecutivo sono insufficienti"

Il tema dell’assistenza specialistica pisana arriva fino a Roma, precisamente alla sede del ministero per le Disabilità. La scorsa settimana infatti la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito ha presentato un’interrogazione al governo Meloni, per la situazione del servizio di assistenza specialistica degli studenti disabili di Pisa, ai quali non sono state ancora garantite dalla Società della salute (ente incaricato di garantire il servizio) le ore necessarie. Nell’atto viene precisato come questi servizi, in capo agli enti locali, rappresentano un modello per l’inclusività all’interno delle scuole, "ma il ministero per le Disabilità - spiega la parlamentare dem in una nota - ha stanziato risorse insufficienti nel fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni, adeguati finanziamenti sarebbero finalizzati al potenziamento e alla garanzia dei servizi sul territorio nazionale. A fronte dei tagli governativi - continua Zambito -, i nove comuni della Sds pisana hanno progressivamente stanziato risorse economiche aggiuntive, passando da un milione e mezzo di euro a circa tre milioni di conferimenti. Dal 2020 al 2024 il numero degli studenti delle scuole superiori di secondo grado assistiti dalla Sds pisana è passato da 95 a 159, un incremento del 67% che per l’annualità scolastica 2024/2025 registra un ulteriore aumento. Serve dunque un incremento delle risorse da parte del ministero della Disabilità per assicurare il servizio su tutti i territori, e in particolare quelli della Sds pisana". Non è la prima volta che la senatrice dem ha chiesto al governo di stanziare risorse con un emendamento alla legge di bilancio, prima di Natale, senza però ricevere esito. Da qui dunque la scelta di scrivere alla ministra Alessandra Locatelli da parte di Zambito, che ha chiesto "quali iniziative intenda avviare per assicurare le risorse necessarie ad un’attivazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di alunni e studenti disabili su tutto il territorio nazionale ed in particolare per i 9 comuni della Società della Salute pisana".