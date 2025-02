Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 14 febbraio 2025- Parla sanremese la playlist di Radio Incontro, dove potete ascoltare in rotazione tutti i pezzi del festival. Ecco quelli scelti da Luca Demar.

1. Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola” Una carezza musicale con un testo importante e profondo. Il mondo di Simone Cristicchi diventa arte quando si esprime a cuore aperto.

2.Olly – “Balorda Nostalgia” Un ritorno a Sanremo per Olly, un’artista che porta un testo e che ha come filo rosso la nostalgia di quando una storia arriva al termine e si ripensa che in fondo siamo stati felici.

3. The Kolors – “Tu con chi fai l’amore” A Sanremo si balla, grazie a questa canzone ben ritmata e che promette bene per la prossima primavera-estate per le future prossime feste sulla spiaggia.

4. Marcella Bella – “Pelle diamante” Una sorpresa e un vero e proprio inno dedicato a tutte quelle donne toste e indipendenti. Il ritorno a Sanremo, segnerà una rinascita musicale per Marcella?

5. Sarah Toscano – “Amarcord” Per tutti coloro che seguono “Amici”, Sarah vincitrice dell’ultima edizione presenta un brano semplice, orecchiabile. Diciamo che è un buon compito, ma senza particolari slanci innovativi.