Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Torna puntuale la playlist dei più programmati a Radio Incontro Pisa, grazie alle scelte di Luca Demar.

1. The Kolors – Karma Sarà in grado di superare il successo e il gradimento della loro hit “Italodisco”? Agli amanti dei tormentoni l’ardua sentenza. 2. Francesco Gabbani – Frutta malinconia Come ogni inizio estate…Francesco Gabbani torna a sorprenderci “rispolverando” la musica estiva degli anni 60 con un ritornello che richiama il successo di Edoardo Vianello, dal titolo “I Watussi”. 3. Sarah – Sexy magica Vincitrice del talent più seguito della Tv. Grazie ad “Amici” ha pubblicato il suo primo EP raccogliendo i brani che ha realizzato nel corso della sua avventura televisiva-musicale. 4. Leo Gassmanm – Take That Il nuovo singolo è scritto da Leo assieme a Marco Rissa dei The Giornalisti (alla loro collaborazione), è prodotto dai Room9 e racconta di un sentimento d’amore altalenante. Un amore un po' folle, che catapulta i protagonisti oltre la stratosfera e li fa sentire come fossero parte di iconiche band. 5. Emma – Femme Fatale Dopo averlo presentato in anteprima con due eventi speciali a Roma e Milano, Emma ha pubblicato il suo ultimo singolo. Una curiosità: Nel videoclip è protagonista una giostra amatissima fin dagli Anni ‘80: il Tagadà, in particolare il “Disc Enjoy” della famiglia Grisetti che si può spesso incontrare in giro per la Lombardia e nel video Emma mostra gradi doti di equilibrio, come dichiara lei stessa: “In piedi sul Tagadà solo se sei pro”, ha scherzato la cantante su Instagram.