Le parti di Tramontana e Mezzogiorno si sfidano... a tavola

Pisa, 11 novembre 2024 - La rivincita della sfida tra Tramontana e Mezzogiorno del 29 giugno scorso si sposta a tavola con i piatti della cucina pisana. E’ questa la sintesi del “Gioco del ponte a tavola”, iniziativa organizzata da Confesercenti Pisa con la collaborazione della Parte di Tramontana e che rientra nel progetto di Vetrina Toscana con il finanziamento di Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest attraverso Unioncamere. Dodici i locali in sfida, sei di Tramontana e sei di Mezzogiorno, che cercheranno prima di vincere il premio per la singola Parte e poi il trofeo assoluto.

“Abbiamo voluto abbinare la tradizione storica del Gioco del ponte – spiega il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino – con quella enogastronomica pisana, attraverso un progetto di respiro regionale e che gode ovviamente del patrocinio del Comune di Pisa. Un modo per promuovere ulteriormente i ristoranti pisani che avranno libertà di presentare un proprio piatto; a giudicarlo in abbinamento al vino, sarà una giuria composta da cinque membri che saranno indicati dalle due Parti e dalla nostra associazione. A conclusione delle serate di degustazione – aggiunge Di Sabatino - sarà stilata una classifica che decreterà il vincitore per Tramontana e per Mezzogiorno. I due vincitori a quel punto si sfideranno per conquistare la vittoria assoluta; a giudicare i piatti dei due ristoranti finalisti sarà una giuria sempre di cinque componenti ma questa volta composta dai due Generali di Tramontana e Mezzogiorno, dai due Consiglieri Civili e dal Comandante Generale del Gioco".

"Tutti i ristoratori che aderiscono al progetto – conclude il presidente di Confesercenti Pisa - verranno promossi mediante la comunicazione digitale e tradizionale, avvalendosi del supporto di Toscana Promozione Turistica e di Fondazione Sistema Toscana. Il progetto si inserisce a pieno titolo nelle finalità di Vetrina Toscana, che promuove il turismo toscano attraverso l’enogastronomia e le qualità delle produzioni artigianali e agricole”.

"Come Tramontana siamo davvero soddisfatti di partecipare a questa iniziativa di Confesercenti Pisa - sottolinea il generale di Tramontana Matteo Baldassari -, tanto che abbiamo inserito questo appuntamento nel calendario delle nostre manifestazioni civili. Un modo per promuovere il Gioco del ponte anche fuori dai confini cittadini coniugandolo con l’enogastronomia pisana di qualità”.

Ecco infine i locali in lizza, con le degustazioni che partiranno martedì 12 novembre dall’Osteria Anita: per Tramontana, oltre all’Osteria Anita in piazza del Pozzetto, Di Qua D’Arno in lungarno Pacinotti, The Pick a Flower in via Serafini, Osteria La Mescita in via Cavalca, la Trattoria Il Turista in piazza Arcivescovado ed il Pozzo di San Vito a Calci, per Mezzogiorno invece La Buca in via D’Azeglio, Galileo in via San Martino, Però in piazza Chiara Gambacorti, La Buca di San Ranieri in via Queirolo, l’Osteria San Paolo in via San Paolo, e l’Orange Bistrot ad Ospedaletto.