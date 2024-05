Le nuove hit di Radio Incontro Pisa

Ecco le novità della settimana scelte da Luca Demar, conduttore radiofonico di Radio Incontro Pisa, che seleziona per noi le nuove hit.

1. Sophie and the Giants – Shut up and Dance L’artista multiplatino regina delle classifiche radio torna per il nuovo esplosivo singolo. Luci al neon, sintetizzatori, un groove irresistibile, linee di basso, una voce inebriante ed un ritmo tutto da ballare, Sophie porta un’esplosione di energia ed ottimismo. “Shut up and dance… and make your heart beat” sarà il nostro mantra per l’estate! 2. Angelina Mango – Melodrama Angelina Mango sta per tornare con il suo primo album dal titolo “Poké Melodrama”, in uscita il prossimo 31 maggio. Melodrama è anche il singolo estratto dall’album, dal testo che richiama la spensieratezza dell’estate e le melodie Gitane. 3. Billie Eilish – Lunch Lunch è il nuovo singolo di Billie Eilish che anticipa l’uscita del suo terzo album in studio, “Hit me hard and soft“. Con questo brano l’artista al topo delle classifiche di vendita esplora temi di queerness, identità e sessualità, rendendola una delle canzoni più esplicite della cantante. 4. Don Joe, Guè, Annalisa, Ernia - Istinto Animale Don Joe è ritornato con una produzione solista, accogliendo sulla traccia tre pesi massimi della musica italiana. Da una parte Ernia e Gué insieme alla voce più inconfondibile del nuovo pop italiano: Annalisa. Istinto Animale si proietta già nella lista dei brani che puntano a diventare il tormentone estivo 2024. 5. Articolo 31 Feat. Fabri Fibra, Rocco Hunt – Peyote Un ritorno in grande stile della coppia più “tranqui funky” d’ Italia. Una canzone per l’estate, ma con un tocco di profondità che ha a che fare con le vicissitudini dei due protagonisti in questo caso affiancati da due fra i più importanti esponenti dell’hip hop italiano ovvero Fabri Fibra e il partenopeo Rocco Hunt.