Le mura e i monti prendono vita. Camminata attraverso la storia

Il progetto "walking cinema" approda a Pisa, dopo anni di sviluppi nei progetti Europei e collaborazioni con gli Stati Uniti. Nei percorsi di "walking cinema" le mura e le montagne prendono vita, le piazze raccontano. L’idea è assaporare il fascino di andare per le strade, trasformando la città in una specie di schermo diffuso, e provando a mettere in connessione diretta luoghi, immagini e storie. La guida è dotata di un proiettore portatile, integrato a un lettore multimediale, un trasmettitore e un mono-piede, mentre il pubblico segue i racconti con cuffie luminose immersive wi-fi wireless del tipo "silent-party". Il risultato è un’esperienza altamente coinvolgente, con proiezioni itineranti e racconti sonori, che combina - fra emozione e didattica - cinema, camminata e turismo culturale. Il primo appuntamento sarà stasera, sabato 24 agosto, con "Il cammino della resistenza", un’escursione notturna sui Monti Pisani. Accompagnata dal CAI Pisa l’escursione andrà alla scoperta delle storie della memoria fra guerra e Resistenza sui due versanti dei Monti Pisani. L’esperienza sarà scandita da brevi proiezioni itineranti e da racconti e musiche con ascolto in cuffie immersive.

La seconda serata sarà sabato 31 agosto con "Bombe 1943", un tour cinematografico notturno con proiezioni ed audio che ripercorre la storia della città durante la Seconda Guerra Mondiale, concentrandosi specificamente al 31 agosto 1943. Testimonianze dirette, archivi, diari per non dimenticare. I posti sono limitati, consigliato dai 12 anni in su. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a data da destinarsi. L’acquisto del biglietto, dal prezzo di 12€, è online, prenotazioni al 3716520416. Rimborsabile entro e non oltre il 25 agosto.

Si chiuderà domenica 1 settembre con "Il cammino della liberazione", un’escursione che ripercorrerà il cammino degli Alleati e dei partigiani del distaccamento "Nevilio Casarosa" fra la sera del 1 settembre e la mattina del 2 settembre 1944, esattamente 80 anni fa. Il trekking notturno prevede una sosta di ristoro e di riposo in un campo tende attrezzato in un prato privato, inclusi servizi igienici. L’esperienza è consigliata per camminatori esperti. Il biglietto ha un costo di 35€ ed è acquistabile solo online, rimborsabile entro e non oltre il 28 agosto 2024.

Giulia De Ieso