Le Mura aperte anche per le feste. E a Befana "Il Canto di Natale"

Vivere e scoprire Pisa dall’alto: nel periodo natalizio le Mura si addobbano per festeggiare e propongono una serie di iniziative che animeranno il camminamento medievale che collega piazza dei Miracoli ai lungarni. Il monumento durante le feste è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17 con ultimo ingresso alle 16.30, anche a Santo Stefano, a Capodanno e per l’Epifania. Unico giorno di chiusura il 25 dicembre. Molti gli eventi speciali a partire dalle Mura di Pisa Night Experience: tour serali con videoproiezioni per immergersi nella storia di Pisa dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla Pisa industriale di fine ‘800 ai giorni nostri. Partenza da Torre Piezometria Porta Pacis alle 18, con arrivo in piazza dei Miracoli: primo appuntamento sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio. Lunedì 6 gennaio alle 17 al Bastione del Parlascio ‘Il Canto di Natale’, uno spettacolo in danza liberamente ispirato all’opera di Dickens. Un suggestivo viaggio onirico in un connubio di danza, musica e parola portato in scena grazie a Con.Cor.D.A./Movimentoinactor. Biglietto intero per gli eventi a 10 euro, biglietto ingresso per le Mura a 5 euro, ridotti residenti e studenti.