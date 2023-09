Le modifiche al traffico a Pisa fino a novembre

Sono settimane di cantieri in centro storica e di modifiche al traffico. Per permettere lo svolgimento della prima fase dei lavori in via Corsica. Fino alla mezzanotte del 10 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di sosta e viabilità: in via Corsica da Piazza dei Cavalieri fino a Piazza Bonamici chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; in via Dalmazia dal civico 4 fino ad intersezione con via della Faggiola divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per favorire l’agevole passaggio dei mezzi. Da Piazza Cavalieri il transito sarà deviato sotto l’Arco del Gualandi per raggiungere Via Dalmazia, Via della Faggiola e Piazza Bonamici.

Concluso l’intervento in via Corsica, i lavori si sposteranno in piazza Buonamici e via Poali, dove saranno adottati nuovi provvedimenti temporanei di sosta e viabilità che saranno comunicati in seguito.