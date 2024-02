Le grandi donne e la loro Pisa. Visita guidata per le vie del centro. Ricordando tante illustri "voci"

La Scuola Sant’Anna ha celebrato in ritardo la Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza con una visita guidata alla scoperta dei luoghi di Pisa che sono stati toccati da donne illustri. L’evento "Voci di Donne", rimandato di una settimana a causa maltempo, è una delle iniziative presenti nel programma di City Grand Tour e domenica scorsa ha concesso a due gruppi da 25 persone l’uno di fare una passeggiata nel centro della città, per scoprire luoghi, vite e voci di alcune delle più celebri protagoniste femminili della storia non soltanto pisana.

Tra le numerose donne che misero piede a Pisa ci fu Edda Bresciani, una delle più famose egittologhe italiane che all’Università di Pisa si laureò nel 1955 e ne divenne professoressa ordinaria. Le sue Collezioni Egittologiche, contenute a Unipi, oggi sono un punto di riferimento per gli studiosi e gli appassionati di archeologia e storia dell’antico Egitto. Nell’ambito della letteratura, Pisa fu l’ultima casa di Paolina Leopardi, sorella di Giacomo, traduttrice e scrittrice che si trasferì al Royal Victoria Hotel nel 1868, vivendoci fino alla sua morte l’anno dopo. Tra le numerose grandi scrittrici che misero piede a Pisa, ci fu anche Mary Shelley, autrice di Frankenstein che durante una visita nel 1820 si innamorò della città. Shelley decise di trasferirsi stabilmente a Pisa e creare un circolo di gentiluomini inglesi che si dedicassero alla poesia, portando alla nascita del "Circolo pisano".

"Siamo molto contenti dell’evento - dice Cristiana Neri responsabile dell’UO Ecosistemi e Public Engagement della Scuola Sant’Anna, l’ufficio proponente e organizzatore dell’evento -. Le guide sono state molto brave, le persone erano soddisfatte e direi che tutto si è svolto come da programma. Partendo dalla scuola ci siamo recati in Borgo Stretto, dove abbiamo colto l’occasione per ricordare l’egittologa Edda Bresciani, per poi spostarci all’interno del Royal Victoria Hotel, dove hanno alloggiato Virginia Woolf e Paolina Leopardi e abbiamo avuto occasione di sporgerci dal terrazzo panoramico sul Lungarno. La visita ha proseguito alla Sapienza e abbiamo visto la casa di Mary Shelley, che ha vissuto dietro Piazza Dante, per poi terminare a Piazza dei Cavalieri, dove le guide hanno spiegato la storia di alcune delle nobildonne del Granducato di Toscana".

Una visita che per l’occasione è stata tematizzata appositamente per l’Ateneo d’eccellenza pisano con due tappe speciali nel chiostro principale dell’Università e nella Chiesa di Sant’Anna, oltre a presentare le biografie di alcune illustri professoresse e rettrici della Scuola.

Uno scambio reciproco che ha portato un enorme successo. "Le iscrizioni sono andate talmente bene che c’è stato bisogno di due guide - spiega Cristiana Neri - C’erano alcuni giovani e molti adulti, e gran parte di loro non conoscevano i nostri eventi e sono rimasti soddisfatti al punto che ieri abbiamo registrato decine di nuove iscrizioni alla nostra mailing list. Sia per la bravura delle guide, sia per altri aspetti, è stato raggiunto tanto pubblico nuovo e sicuramente riproporremo eventi di questo genere". "Abbiamo già fatto visitare la scuola alle guide turistiche – conclude Neri – per vedere se ci sono altri spunti nella nostra sede, ci prenderemo in carico di fare altre iniziative come questa".