Le gite del futuro sono eco: "Da noi oltre 30mila persone transitate solo nel 2024"

Sostenitore storico del nostro Campionato di giornalismo, che quest’anno è giunto alla sua tredicesima edizione, è Belvedere spa, che ogni anno dà spunti di riflessione agli studenti delle scuole elementari e medie che partecipano. Lo ricorda la direttrice generale Arianna Merlini (nella foto).

L’attenzione all’ambiente sempre, non solo in ambito scolastico, ma anche nel nostro tempo libero. Quest’anno avete spinto gli studenti a una riflessione sulle gite e i viaggi eco sostenibili.

"Si, l’idea è nata gestendo ogni giorno il nostro impianto di smaltimento e trattamento rifiuti dove accogliamo quotidianamente numerosi visitatori. Basti pensare che nell’anno 2024 hanno transitato in discarica 30.104 persone di cui 7.722 durante le aperture che proponiamo ogni terza domenica del mese, gestite dal personale dipendente di Belvedere Spa. Ci siamo accorti che l’aver organizzato iniziative culturali e ludiche in discarica ha cambiato il modo di approcciarsi nei confronti di questo luogo e ha attivato un diverso target di visitatori: oltre alle richieste di scolaresche e istituti comprensivi, riceviamo numerose famiglie con bambini e richieste da Tour Operator per proporre idee viaggio ecosostenibili. Una tendenza interessante che cambia anche il nostro modo di fare accoglienza. Per i piccoli organizziamo cacce al tesoro sul tema green e arte contemporanea, i due pilastri che ci stanno a cuore, per gli adulti, oltre a visite guidate su richiesta, proponiamo del materiale turistico informativo del territorio per continuare la loro esperienza fuori dall’impianto. Una sintesi esaustiva è la pubblicazione omaggio per i visitatori targata TCI".

Da tanti anni credete e valorizzate l’iniziativa de "La Nazione". Che cosa vi ha colpito di più nelle edizioni passate?

"Sostanzialmente offrire la possibilità ai ragazzi di formare un loro pensiero critico su ciò che li circonda. La nostra realtà industriale e il mondo dei rifiuti è parte di questa realtà ed è un argomento che deve essere conosciuto, compreso ma anche “vissuto”. Per questo mettere “sul loro banco” alcuni spunti di riflessione serve a vivere il presente e a prepararsi al meglio per il futuro. Credo che ogni edizione di ’Cronisti in Classe’ debba avere questa valenza".

E i progetti per i più piccoli per questo 2025?

"Questa in effetti è la nuova scommessa per l’anno nuovo. Ci stiamo rendendo conto che anche tra i bambini il target si è abbassato e abbiamo in visita coi genitori, anche quei piccolini che ancora di più hanno bisogno di capire, divertendosi. A breve uscirà qualcosa di interessante dal punto di vista pedagogico ma appena saremo pronti sarete subito informati...".