Le giornate della cultura albanese

Sarà una tre giorni dedicata alla cultura albanese a sancire la sorellanza tra Pisa e Tirana. Nell’ottica di conoscersi reciprocamente e di innescare un dialogo tra comunità condividendo la bellezza della propria cultura e delle proprie tradizioni. Le giornate si snoderanno nel weekend dal 28 al 30 aprile in Logge dei Banchi tra mostre a tema Albania, talk, incontri e proiezioni ospitate al Cinema Arsenale. A margine della presentazione dell’evento, a cui ha preso parte tra gli altri l’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani, il professor Giovanni Federico Gronchi, prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali dell’Università di Pisa e il professor Artan Hoxha, rettore dell’Università di Tirana, hanno inoltre annunciato una futura collaborazione tra Atenei..

"è partito tutto dalla proposta di una mostra dedicata al maggiore pittore albanese Guri Madhi ospitata a Pisa lo scorso inverno - dice l’assessore alla Cultura, Pierpaolo Magnani, spiegando la genesi del Festival di cultura albanese -. Da allora sono nate altre idee, partendo dalla considerazione che la comunità albanese a Pisa è una delle più numerose a Pisa (circa 8mila persone) e che sono ormai tanti gli albanesi di seconda generazione che sono pisani a tutti gli effetti ma allo stesso tempo legati alle loro origini. Abbiamo pensato di realizzare una serie di iniziative che nel tempo potrà strutturarsi con un appuntamento fisso dedicato alla cultura albanese, per imparare a conoscere il Paese e dargli il giusto riconoscimento, modo più concreto per creare una convivenza pacifica tra culture diverse". Ma veniamo alla programmazione delle Giornate della cultura albanese. Momento clou sarà la consegna del premio "Onore di Mirditha Guri Madhi" (la prestigiosa Accademia di arte, scienze e lettere "Mirditha" ha insignito il Comune di Pisa del prestigioso riconoscimento). Da annoverare tra le esposizioni in programma, la mostra di bozzetti d’autore di Guri Madhi, la mostra di Marlin Dedaj e l’intervento dello scultore Helidon Xhixha, oltre che la mostra fotografica "Il ponte di Otranto" e la presentazione dell’omonimo libro. Seguiranno talk con imprenditori albanesi sul mondo dell’imprenditoria. Al cinema Arsenale invece sarà proiettato il film "Vergine Giurate" di Laura Bispuri. Il presidente della neocostituita associazione culturale "La grande onda", Ervis Hiraj nel presentare il programma delle giornate della cultura albanese ha detto che "l’avvenimento riveste carattere di assoluta originalità nel panorama internazionale".

Ilaria Vallerini