Le cifre del calciomercato. Nel 2022-23 spesi 13 milioni

Dal bilancio nerazzurro emergono anche le cifre del calciomercato per la stagione 2022-23, con tutti i riferimenti della stagione scorsa che ancora si riflettono all’interno di questa stagione. Aumento vertiginoso per quanto riguarda i budget stanziati per l’acquisizione dei diritti pluriennali del calciatori professionisti, come emerge dalle poste di bilancio al 30 giugno 2023. Complessivamente infatti il Pisa ha speso ben 13.232.842 euro con un valore netto di 15.694.424 euro. Spicca la cifra di 3.596.824 euro spesa per il calciatore Matteo Tramoni, alla quale si aggiungono altri 877.891 euro dall’acquisizione del fratello Lisandru Tramoni. Una spesa che lievita se si aggiungono anche 656.500 di compensi all’agenzia di procuratori 4s Sport Agency e Legislab per un totale di 5.131.215 euro spesi solo per i due calciatori francesi. Rilevante la spesa di 2.650.000 euro per l’acquisto di Stefano Moreo dal Brescia, cui si vanno ad aggiungere i circa 175 mila euro per la procura del giocatore, tutti costi legati alle consulenze e alle percentuali legate ai procuratori. Proseguendo vi è la cifra di 1.100.000 euro spesa per Ernesto Torregrossa alla quale va aggiunta anche una cifra di 305 mila euro per la procura che si unisce alla precedente spesa per il prestito oneroso del calciatore, prima di essere rilevato a titolo definitivo.

Sono 2 milioni di euro invece i soldi spesi per l’acquisto del difensore Simone Canestrelli dall’Empoli, ma non figurano spese legate a consulenze o procuratori. Anche l’acquisto di Federico Barba è stato importante (prima della futura cessione al Como nella stagione 2023-24) con 801.754 euro oltre a 25 mila euro di compenso per gli agenti. Tra le altre spese di una certa rilevanza si segnalano i 700 mila euro circa per l’acquisto del difensore Adrian Rus, mentre acquisti di minore impatto sono stati quelli di Ettore Gliozzi (250 mila euro) e Roko Jureskin (250 mila euro). Da segnalare anche alcune cifre incassate come i 125 mila euro rilevati dalla Sampdoria per il prestito di Maxime Leverbe, ma anche il ‘premio per la partecipazione alla Serie A’ di Samuele Birindelli che corrisponde a 500 mila euro. Ottimisti, dalla redazione del bilancio, gli amministratori della società nerazzurra, su futuri guadagni: "Gli amministratori ritengono che i valori dei diritti pluriennali dei professionisti iscritti nell’attivo siano pienamente recuperabili". Per quanto riguarda altre spese sportive, spiccano i 139.446 euro che la società spende per ‘immagine e comunicazione’ oltre a 20 mila euro circa per il proprio sito internet.

Michele Bufalino