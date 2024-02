L’avvocato Valetina Abu Awwad è la nuova garante dei detenuti: "Lavorare di più sul reinserimento"

È l’avvocato Valentina Abu Awwad la nuova Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Pisa, dopo la selezione per bando pubblico e la consultazione in sede di Conferenza dei Capigruppo consiliari, rimarrà in carica fino a fine mandato del sindaco. Nata a Pisa, è iscritta all’albo degli avvocati di Pisa ed è avvocato patrocinante in Cassazione, eletta nel 2023 come segretario del Consiglio dell’ordine, dov’è referente per la Commissione "Osservatorio Penale". Svolge la propria attività professionale prevalentemente nel campo del diritto penale e del diritto dell’immigrazione. "Auguro buon lavoro all’avvocato Valentina Abu Awwad per l’incarico di assoluta importanza che andrà a ricoprire – spiega l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro –. Confido nel fatto che l’esperienza maturata in ambito accademico e professionale, oltre alla conoscenza delle lingue, siano motivo di garanzia, a supporto del Comune, su tematiche delicate che interessano il mondo penitenziario e che richiedono alta professionalità e sensibilità. Sono soddisfatta che per questo mandato il ruolo venga ricoperto da una donna, per il particolare sguardo che saprà assicurare nei confronti delle detenute presenti nel carcere di Pisa. La figura del Garante, introdotta con regolamento del consiglio comunale nel 2006, è doveroso atto di civiltà nel rispetto della dignità della persona: il garante infatti deve attivarsi principalmente promuovendo attività di sensibilizzazione di collaborazione con altri enti, come gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, favorendo la realizzazione di percorsi di riabilitazione e di reinserimento sociale".

"Sono felice - ha affermato l’avvocato Valentina Abu Awwad - di ricoprire questo incarico, perché penso che ci sia molto da lavorare soprattutto sulle possibilità di un reinserimento all’interno della società delle persone che hanno fatto esperienza di detenzione. Il passaggio del reinserimento è uno dei momenti più critici e delicati in cui le istituzioni possono fare molto di più. Anche il drammatico fatto avvenuto pochi giorni fa al carcere Don Bosco di Pisa, ci fa pensare a una sorta di scollamento che il detenuto si trova a vivere tra la fase del carcere e la vita fuori: un gesto estremo su cui dobbiamo tutti riflettere, cercando strumenti e mezzi per garantire un futuro e un’alternativa a queste persone. È su questo che dobbiamo lavorare con il massimo impegno".