Lavoro, luci e ombre. Cresce l’occupazione ma mancano candidati

"Gli ultimi mesi del 2024 hanno mostrato segnali positivi per l’occupazione a Pisa e provincia, ma purtroppo resta costante la difficoltà delle aziende a trovare personale qualificato". A dirlo è il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli che commenta così gli ultimi dati sull’occupazione diffusi da Unioncamere. "Il gap tra domanda e offerta di lavoro – spiega -, è ancora estremamente ampio: il 53% delle imprese non riesce a trovare i profili desiderati, e le difficoltà sono attribuibili per la maggior parte alla mancanza di candidati (35%) e alla non rispondente preparazione degli stessi candidati (15%). Un andamento preoccupante che ricalca purtroppo il trend degli ultimi anni che coinvolge principalmente le aziende del commercio, del turismo e dei servizi, che pure si mantengono stabili sulla domanda di lavoro". Dati che secondo l’associazione di categoria confermano quanto sia cruciale lavorare sulla formazione e sull’orientamento professionale per rispondere alle esigenze delle imprese. "Dobbiamo colmare il divario tra competenze richieste e disponibili per garantire una maggiore occupabilità" prosegue Pieragnoli.

Nel trimestre ottobre-dicembre 2024, le assunzioni in provincia di Pisa sono state 5.350 (+ 4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso) con un trend positivo nei settori del commercio, turismo e servizi alle persone. Tra le figure più richieste, addetti ai servizi di pulizia, magazzinieri, camerieri di sala e banconieri da bar. L’Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno inaugurata nel 2022 nasce proprio con l’obiettivo di offrire alle micro, le piccole e le medie imprese del territorio servizi di consulenza finalizzati all’individuazione delle risorse più idonee da inserire in azienda, dalla ricerca e selezione del personale all’orientamento.

"Molte delle realtà - conclude Federico Pieragnoli -, che hanno difficoltà nel trovare personale sono piccole e medie imprese o comunque aziende a carattere familiare e non dimentichiamo che per questi imprenditori la forza lavoro è determinante per portare avanti la propria attività".