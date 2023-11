Lavoro e formazione adeguata. Migliaia di assunzioni in agenda: "Ma mancano i candidati"

Più di 3mila assunzioni medie al mese nel 2023 sono state programmate nella provincia di Pisa, più di un terzo delle quali nelle piccole imprese. Per il 50% di esse, un valore in crescita rispetto agli anni passati, le imprese però incontrano difficoltà nel trovare candidati. È quanto emerge dai dati del Sistema Informativo Excelsior riferiti ai primi dieci mesi dell’anno in corso e presentati da Unione Industriale Pisana e Camera di Commercio per la sesta edizione del progetto per orientare gli studenti nella scelta dei percorsi scolastici per trovare subito lavoro. Il progetto "Orientamento in uscita dalle Scuole Medie" è svolto in collaborazione con i principali istituti tecnici e professionali della provincia di Pisa, e mette a disposizione di studenti e famiglie l’offerta formativa e i dati sulle opportunità di occupazione e carriera in azienda. "Il grande sforzo – spiega Andrea Madonna, presidente Unione Industriale Pisana -, che l’Italia sta affrontando anche nell’ambito della formazione ci dimostra quanto sia fondamentale avere ottime basi, per traghettare gli studenti al mondo del Lavoro". Da un’indagine di AlmaDiploma nell’anno 2021, emerge che, dopo un anno, lavora un diplomato su due, sia tra i tecnici (50%) sia tra i professionali (54%). Dopo tre anni, si sale rispettivamente al 61 e al 69 %. "Guardando alle previsioni per il quinquennio 2023-2027 (scala nazionale) - spiega Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio - emerge la richiesta di lavoratori in possesso di formazione terziaria: lauree o diplomi di Istituti Tecnologici Superiori". Alla presentazione sono intervenuti anche Patrizia Alma Pacini, vicepresidente UIP, Alessandra Nardini, assessore regionale, Maria Antonietta Scognamiglio, in rappresentanza della Provincia e l’assessore Riccardo Buscemi.