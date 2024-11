Lavoro a un anno dal diploma. Le opportunità migliori a Pisa e provincia: il report

di Mario Ferrari

Cresce la percentuale di diplomati che trovano lavoro nella provincia di Pisa. È infatti stata pubblicata la nuova edizione di Eduscopio.it, la piattaforma con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado. Quali meglio preparano al lavoro dopo il diploma? Eduscopio ha analizzato quali sono le scuole della provincia più orientate al mondo delle professioni, comparando gli istituti sulla percentuale dei diplomati "occupati" (coloro che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dal diploma), in rapporto ai diplomati che non si sono immatricolati all’università. La piattaforma ha preso in analisi quattro indirizzi: tecnico economico, tecnologico, servizi e artigianato.

Partiamo dagli istituti tecnici economici. In testa si trova l’istituto Niccolini di Volterra, dal quale il 68% dei diplomati trova lavoro (anche se nessuno a tempo indeterminato), riguardo i tempi d’attesa per il primo contratto significativo siamo intorno ai 267 giorni e solitamente l’impiego è a circa 18 km da casa. Conquista l’argento invece il Galilei Pacinotti di Pisa dove la percentuale di occupazione è del 63% (7,7% indeterminato) e sono 272 i giorni di attesa per un primo impiego che fortunatamente viene trovato a circa 6 km da casa. Con il 61% dell’occupazione (3,9% a tempo indeterminato) il Cattaneo di San Miniato è di bronzo, anche se arriva prima il primo contratto di lavoro importante, circa 221 giorni, e non la distanza media casa-lavoro è di circa 8km. All’ombra del podio si piazza il Fermi di Pontedera, dove il 54% dei diplomati trova lavoro (5,3% indetermiato): cresce l’attesa per la prima opportunità significativa che è di 254 giorni e, come per Pisa, si trova mediamente a 6km da casa. Maglia nera per il Pesenti di Cascina, dove la percentuale degli occupati è del 36% (nessuno a tempo indeterminato), ci vuole circa un anno per il primo contratto significativo e la distanza tra casa e lavoro è di 11km.

Riguardo gli istituti tecnici tecnologici, il Cattaneo di San Miniato domina la classifica con un tasso di occupazione dei diplomati dell’82% (il 10,3% a tempo indeterminato), l’attesa per il primo contratto significativo è intorno ai 195 giorni e, solitamente, il lavoro è distante 8km da casa. Dietro la Rocca si trova la Vespa, perché il Marconi di Pontedera, con un’occupazione al 71% (9% indeterminato), è secondo in provincia anche se ottiene l’oro sulla velocità per la prima offerta che arriva entro 160 giorni e dista da casa mediamente 9km. Completa il podio il Niccolini di Volterra con il 61% di occupazione (8,8% indeterminato), un’attesa di 222 giorni per il primo contratto significativo e una distanza casa-lavoro di circa 11km. Quarto il Da Vinci-Fascetti di Pisa dove il 56% dei diplomati trova occupazione (15,1% indeterminato), anche se la prima offerta seria arriva dopo circa 227 giorni e la distanza dal luogo di lavoro è di 11km. Alla quinta postazione si trova il Fermi di Pontedera, che scende al 39% di occupati (5,3% a tempo indeterminato), aumenta anche l’attesa per la prima opportunità significativa che è di 239 giorni, ma si riduce la distanza casa-lavoro che è di 9km. Chiude la classifica il Santoni di Pisa, che ha soltanto il 37% di occupazione (ma col 10% di indeterminato), un’attesa di 219 giorni per un contratto signficativo, che si trova mediamente a 10km da casa.

Nell’ambito degli istituti professionali per i servizi, guida la classifica l’istituto Matteotti di Pisa che raggiunge il 57% di occupazione (4,3% a tempo indeterminato), anche se mediamente deve aspettare 203 giorni per il primo contratto significativo e trova il lavoro a circa 17km da casa. Medaglia d’argento per il Niccolini di Volterra, con il 55% di occupazione per i suoi diplomati (4,8% indeterminato), per i quali passano mediamente 214 giorni prima di ricevere il primo vero contratto, anche se devono andare molto distanti da casa, a circa 33km. Con il 54% di tasso di occupazione (7,3% a tempo indeterminato) il Santoni di Pisa conquista il gradino più basso del podio: cresce l’attesa media per il primo contratto fino a 229 giorni ma si accorciano le distanze per arrivare al lavoro a 17km. A un passo dalla medaglia il Da Vinci - Fascetti di Pisa, di cui il 52% dei diplomati trova un lavoro (6,5% indeterminato), anche se deve aspettare circa 219 giorni per un contratto signficativo e lo trovano a circa 11km da casa. Chiude la classifica il Pacinotti di Pontedera con il 47% di tasso di occupazione (15,8% indeterminato), con un’attesa per il primo contratto di 245 giorni e una distanza media casa-lavoro di 15km.

Infine, nei professionali del settore dell’artigianato e delle industrie, è una sfida a due tra Pisa e Pontedera. Vittoria al capoluogo, dove il Da Vinci - Fascetti è primo con il suo 65% di occupazione (6,5% a tempo indeterminato), anche se servono circa 168 giorni perché arrivi la prima offerta significativa, che solitamente si trova mediamente a 15km. La regina della Valdera si deve accontentare di un secondo posto: all’istituto Pacinotti il tasso di occupazione si ferma al 55% (di cui il 3,2% indeterminato), e l’attesa media per il primo contratto è di 183 giorni, anche se rispetto a Pisa è più vicino il lavoro, a soli 10 km da casa.