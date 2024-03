Stazione, ultimo atto. Rivoluzione viabilità per finire il cantiere, cosa cambia da domani

Pisa, 17 marzo 2024 – Il cantiere in zona Stazione, con i lavori riqualificazione di tutta l’area si avvia verso la conclusione. Domani l’ultima fase con asfaltatura di viale Gramsci e della rotatoria. Nei giorni scorsi era partito l’intervento in notturna per asfaltare via Battisti e via Pellico, per creare meno disagi possibili alla viabilità. Un intervento strutturale con rifacimento completo del manto stradale per 7.600 metri quadrati complessivi di superficie tra via Battisti, via Pellico e via Porta a Mare, con un investimento complessivo di 300mila euro. Da lunedì a venerdì si asfalta viale Gramsci e rotatoria Gramsci-Battisti-Bonaini. Per la durata dei lavori alla rotatoria, al massimo 4-5 giorni, saranno adottate modifiche alla viabilità temporanee in tutta la zona Stazione. I lavori si svolgeranno in tre fasi che in un primo momento riguarderanno l’asfaltatura della corsia di marcia lato Galleria B di Viale Gramsci (lato ovest) e del quadrante lato "Bar Gambrinus" della rotatoria.

Poi i lavori si sposteranno nella corsia di marcia lato Galleria A di Viale Gramsci (lato est) e del quadrante lato Est della rotatoria. Infine, la terza fase riguarderà l’asfaltatura della rotatoria lato nord. Da segnalare che viale Bonaini diventa a senso unico con direzione da piazza Vittorio Emanuele a piazza Guerrazzi, nel tratto tra la rotatoria con viale Gramsci e l’incrocio con via della Spina. Dunque, le auto che provengono da piazza Guerrazzi dovranno percorrere via Benedetto Croce per raggiungere piazza Vittorio Emanuele, mentre coloro che vorranno raggiungere l’Aeroporto o la FiPiLi potranno percorrere regolarmente viale Bonaini e poi svoltare in via della Spina. La rotatoria all’intersezione di viale Gramsci sarà quindi percorribile soltanto venendo da via Battisti in direzione viale Bonaini.

Le vie coinvolte dalle modifiche.

Viale Bonaini : con istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra Viale Gramsci e Via della Spina con nuova direzione da Via Battisti a Piazza Guerrazzi.

Via Colombo: istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli all’intersezione con Viale Bonaini.

Via Queirolo: inversione del senso di marcia da sud verso nord, via Benedetto Croce: spegnimento temporaneo della lanterna semaforica all’intersezione con Via Queirolo; istituzione dell’obbligo di proseguire dritto con direzione Piazza Vittorio Emanuele o svolta a destra (solo per autorizzati Z.T.L.) all’intersezione con Via Queirolo-Via Turati; via Puccini e via Battisti.