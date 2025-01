Lavori: partito il cantiere per il rifacimento del marciapiede di via Fiorentina

Pisa, 14 ottobre 2021 – Avviato ieri mercoledì 13 ottobre il cantiere per il rifacimento del marciapiede di via Fiorentina a Riglione, che verrà rimesso a nuovo lungo tutta la strada (lato case). Successivamente si passerà a via Gemignani, mentre è sempre in corso l’altro cantiere per il marciapiede di via Calatafimi, per un importo totale di 292.645 euro. I lavori, affidati alla ditta Castaf, si dovrebbero concludere, salvo slittamenti dovuti alle condizioni meteo, entro metà dicembre. In contemporanea al cantiere di Riglione, è partito la scorsa settimana anche il rifacimento dei marciapiedi di Porta a Lucca, lungo tutta via Randaccio e via Fabio Filzi, per un importo di 365.324 euro, affidati alla ditta Manetti, con conclusione prevista per metà dicembre, salvo imprevisti. Gli altri cantieri, per un totale di sei appalti distinti, prenderanno il via tra ottobre e novembre. Questi interventi fanno parte della seconda tranche del grande piano delle manutenzioni di asfalti e marciapiedi, che il Comune di Pisa ha avviato dopo gli investimenti dei primi anni di amministrazione, per un valore complessivo di oltre due milioni di euro. Nell’arco di tre mesi, da inizio ottobre a fine dicembre, verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria di asfalti e marciapiedi a Riglione, Porta a Lucca, Cisanello, Pisanova (zona CNR), Centro, Pisa sud e Litorale per un importo complessivo di 2.052.897 euro. Modifiche al traffico. A Riglione per permettere lo svolgimento dei lavori saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di sosta e viabilità: fino alle ore 18 del 13 novembre in via Fiorentina nel tratto compreso tra Via Calatafimi e Via Marsala lato Ovest sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e senso unico di marcia con direzione Riglione-Pisa; in via di Oratoio intersezione Via Fiorentina obbligo di svolta a sinistra; in via delle Ardenne intersezione Via Fiorentina obbligo di svolta a sinistra; in via del Poggiolo intersezione Via Fiorentina obbligo di svolta a destra.