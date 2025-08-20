Lavori: oltre 1 milione di euro per migliorare l’acquedotto a Fornacette

Calcinaia (PI), 20 agosto 2025 – Proseguono a passo spedito gli interventi di Acque per il potenziamento dell’acquedotto a Fornacette, avviati nelle settimane scorse dal gestore idrico del Basso Valdarno in sinergia con l’amministrazione comunale di Calcinaia. Le attività stanno avanzando nel pieno rispetto del cronoprogramma: prevedono la sostituzione di oltre 1.700 metri di condotte distribuite su sette vie della zona nord-ovest dell’abitato. È quello che hanno potuto constatare con soddisfazione Cristiano Alderigi e Flavio Tani, rispettivamente sindaco e vicesindaco del comune di Calcinaia, insieme a Simone Millozzi, presidente di Acque, nel corso di un sopralluogo effettuato nella zona dell’intervento.

Nella prima fase il cantiere si è concentrato su via Casarosa, dove è in corso la fase finale della posa della nuova tubazione nel tratto compreso tra via dell’Argine e la circonvallazione. Nel corso delle ultime settimane le lavorazioni si sono spostate progressivamente sulle strade laterali, ovvero le vie Torino, Bologna, Firenze, Genova, Battisti e su un tratto di via Circonvallazione, fino a raggiungere la parte nord di via Casarosa.

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro, ha l’obiettivo di migliorare in modo significativo la qualità e l’affidabilità del servizio idrico locale, riducendo il rischio di guasti e perdite, e aumentando l’efficienza della rete. Gli interventi, progettati da Ingegnerie Toscane, comportano la posa di nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale scelto per la sua resistenza e durabilità, e comprendono anche il rifacimento degli allacci alle utenze. Le lavorazioni, eseguite mediante cantieri mobili su tratti limitati, sono organizzate per contenere il più possibile le interferenze con la viabilità. La conclusione delle lavorazioni - che rientrano in “Digital4zero”, progetto di Acque co-finanziato dal PNRR - è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Nel frattempo è giunto alle battute finali un altro intervento nel comune di Calcinaia: in via del Tiglio sono stati infatti sostituiti circa 390 metri di condotte idriche, con il medesimo obiettivo di ridurre le perdite e migliorare il servizio per le utenze servite. Si è trattato di un lavoro dal valore di circa 200mila euro. Restano da eseguire i collegamenti alle estremità della nuova tubazione, e la “migrazione” degli allacci d’utenza sulla nuova infrastruttura, che a quel punto entrerà definitivamente in funzione garantendo un significativo efficientamento del sistema.