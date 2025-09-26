Lavori alla piazza: "Carnevale dei Ragazzi"

L’amministrazione comunale di Calci è pronta a dare il via ai lavori di manutenzione straordinaria del piazzale intitolato al "Carnevale dei Ragazzi", storica manifestazione che contribuì a rendere noto per oltre 30 anni il territorio di Calci. Si tratta di un’area di sosta nel pieno centro abitato, molto utilizzata, che a seguito di questo intervento risulterà completamente riqualificata e valorizzata, a beneficio della funzionalità, della sicurezza e anche del decoro urbano. Per consentire l’esecuzione dei lavori, da venerdì 19 Settembre a lunedì 20 Ottobre 2025, su tutto il piazzale saranno in vigore il divieto di sosta e di transito. Grazie ad un investimento di 73.500 euro di risorse comunali, l’intervento prevede il consolidamento con materiale bituminoso del fondo del piazzale e la realizzazione, lungo il perimetro esterno, di una fascia drenante con staccionata e alberature. Compresa nei lavori anche la nuova illuminazione pubblica, che renderà più fruibile e sicuro l’uso dell’area anche in orario serale e notturno. Per il sindaco e l’assessora ai lavori pubblici si tratta di un lavoro importantissimo per far fare un ulteriore salto di qualità a quello che è il principale accesso al paese. Infatti, l’attuale fondo del parcheggio genera sporcizia e non aiuta certo al mantenimento del decoro generale. L’intervento, peraltro, completa la riqualificazione avviata qualche anno fa nell’area adiacente, quella in prossimità dell’asilo nido, dove sono stati realizzati dall’amministrazione calcesana un piccolo parco giochi, un ponticello pedonale e diverse opere di messa in sicurezza e razionalizzazione dei percorsi viari.

Maddalena Nerini