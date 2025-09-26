L’olio nuovo. Eventi e festa a Caprona

Tre giorni per la "Festa dell’Olio Novo", un’opportunità per vivere la tradizione, visitare il frantoio accompagnati dai frantoiani e degustare il frutto più prezioso del Monte Pisano: l’olio nuovo. L’appuntamento presso il Frantoio del Monte Pisano, in Via Provinciale Vicarese 28 a Caprona prevede un programma ricco di eventi. La mattinata di oggi sarà dedicata alle scuole di Calci e Vicopisano con il percorso didattico "A Scuola... d’olio". Alle 18 la sala polifunzionale del Frantoio ospiterà la conferenza "Il Valore dell’Olio Evo: Salute, Sport, Infanzia" a cura del Dott. Giovanni Gravina, endocrinologo e direttore della Clinica San Rossore, per approfondire i benefici dell’olio extra vergine d’oliva. La giornata proseguirà con l’apertura dello stand gastronomico a cura della Pro Loco di Agnano, dove gustare piatti della tradizione conditi con l’olio appena franto.

Domani il frantoio apre le porte dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 con visite guidate alla linea di produzione, assaggi, degustazioni e possibilità di prenotare le frangiture. Dalle 19 torna lo stand gastronomico "A tavola con l’olio novo", seguito dallo spettacolo comico in vernacolo pisano della compagnia I Dicche. Domenica 28 settembre la giornata si apre alle 10 in Piazza Garibaldi a Calci con "La Strada delle Olive", una camminata fino al Frantoio per riscoprire la storia e le tradizioni dell’olivicoltura sul Monte Pisano. All’arrivo, pranzo su prenotazione. Nel pomeriggio il frantoio sarà nuovamente aperto a visite, assaggi e degustazioni dalle 15 alle 19; a seguire lo stand gastronomico e una serata in musica con il compositore Esteban Pavez, accompagnata dai sonetti in vernacolo di Renzo Zucchini. Tutti i giorni, dalle 18 saranno presenti gli stand "Gli Apicoltori del Frantoio", Amaro Sesto Senso – "L’amaro di Calci", Nims con Caffè Lavazza, oltre al mercatino delle eccellenze locali e alla mostra "Esatto Indefinito" di Elena Rossi (aka Ilgeko), ospitata nei locali del Frantoio. Tutti gli appuntamenti si terranno anche in caso di maltempo grazie agli spazi coperti del Frantoio. La Festa dell’Olio Novo permetterà ai partecipanti di visitare gli impianti dell’intera linea produttiva del frantoio e sarà possibile prenotare le frangiture di questa stagione olivicola.

Carlo Venturini