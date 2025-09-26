A scuola di Pace ed Europa. Sant’Anna ospita 50 liceali

di Mario Ferrari

Costituzione, conflitti e pace, legalità e contrasto alle mafie, crisi demografica, Unione Europea, diritto alla salute mentale e situazione delle carceri. Sono questi alcuni degli argomenti della terza edizione della Scuola di Educazione Civica, promossa dagli Allievi della Scuola Sant’Anna e dedicata a cinquanta studenti del quinto anno delle scuole superiori, provenienti da tutta Italia. L’iniziativa, in programma da ieri e che si concluderà domani, propone tre giorni di lezioni, tavole rotonde e attività di gruppo per stimolare consapevolezza civica e partecipazione attiva alla vita pubblica, con il tema "Raccontare la realtà che cambia".

Il programma prevede interventi di docenti universitari, giornalisti, associazioni e istituzioni su questioni di attualità. Tra gli appuntamenti, l’incontro con il cardinale Matteo Maria Zuppi, stamattina alle 11.45, dedicato al tema "Tra pace e guerra". "La Scuola – spiega Luca Gori, coordinatore scientifico del progetto – porta gli studenti dentro la complessità della realtà istituzionale, sociale ed economica, affrontando temi di attualità da prospettive diverse. I partecipanti sono stati selezionati per merito scolastico e provenienza da contesti socio-economici fragili, in coerenza con la missione della Scuola Sant’Anna di promuovere mobilità sociale". Un’occasione preziosa per i molti studenti che sono arrivati a Pisa da tutta Italia. "Sono un grande appassionato di attualità - racconta Federico Biuso, arrivato da Caltagirone - e sono molto contento di partecipare a questa scuola per incrementare la mia conoscenza sulle relazioni nazionali e internazionali. Mi fa piacere soprattutto conoscere tante menti pensanti e critiche che arrivano da tutta Italia. Sarà una bella occasione di confronto tra noi cittadini del futuro". Costanza Baio, dalla provincia di Agrigento sottolinea invece la bellezza dei temi che saranno trattati durante la tre giorni. Mi piace molto l’idea di assistere al congresso sulla legge Basaglia e soprattutto il focus sulle mafie che, vivendo nella terra di Falcone e Borsellino, è un argomento che mi sta molto a cuore".

Per Federica De Luca, arrivata a Pisa da Brindisi, il tema più interessante è invece legato alla politica: "Mi piace molto l’idea di partecipare alla scuola perché avvicinare noi cittadini del futuro all’attualità è un modo per sensibilizzarci sulla realtà che ci circonda. Non vedo l’ora di prendere parte alla simulazione di una plenaria del Parlamento europeo perché dopo gli studi di giurisprudenza vorrei avere uno sbocco in politica".