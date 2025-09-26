Piccola Industria, cambio al vertice. Antonio Tosi è il nuovo presidente

"Valorizzare la Piccola Industria come motore dell’economia pisana, rafforzando competenze, innovazione e relazioni tra imprese". È la linea con cui Antonio Tosi, amministratore di Tosi snc, azienda del settore automotive, apre il suo mandato come nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria Pisa per il biennio 2025-2027.

Eletto dall’assemblea dei delegati dei gruppi di settore, Tosi raccoglie il testimone da Francesca Posarelli, amministratore delegato di Esanastri, alla guida della Piccola Industria provinciale dal 2016 e oggi presidente regionale. "Essere il suo successore non sarà semplice – sottolinea Tosi – avendo ella guidato in modo professionale e carismatico questo gruppo per otto anni, ricevendo poi negli ultimi due anche la “promozione” a presidente regionale".

Nel ringraziare la sua predecessora, il nuovo presidente indica gli obiettivi: "Da presidente vorrò concentrarmi sulla crescita e la competenza di noi imprenditori, perché la formazione continua è una strada che percorro sin da quando frequentavo il Gruppo Giovani. In parallelo porrò grande attenzione, promuovendo incontri e momenti di approfondimento, anche a digitalizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione".

Posarelli esprime fiducia: "Antonio conosce profondamente il tessuto produttivo e associativo del nostro territorio. Sono certa che saprà dare continuità al lavoro svolto durante gli anni della mia presidenza, rafforzando strumenti e iniziative indispensabili per accompagnare i piccoli imprenditori in una fase storica segnata da forti cambiamenti".

Un percorso personale e professionale radicato nel territorio accompagna la nuova nomina. Nato a Pontedera nel 1979, diplomato all’Itis Marconi e iscritto a Informatica a Pisa, Tosi entra presto nell’attività di famiglia, la Star, che si afferma con brevetti e innovazioni nelle attrezzature per gommisti e officine. Nel 2013 l’azienda confluisce in Tosi snc, fondata dal padre Alessandro nel 1976. Oggi la società, con sede a Lavaiano, è guidata da Antonio insieme al padre e alla madre Sonia Matteoni, conta decine di dipendenti e un mercato che copre tutta Italia. Sul fronte associativo Tosi ha ricoperto ruoli di rilievo: dalla presidenza del Gruppo Giovani della Confindustria pisana a quella del Gruppo degli industriali Metalmeccanici/prodotto finito. Ha inoltre inaugurato e diretto per dieci anni il Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori, appuntamento storico a Rapallo e Santa Margherita Ligure.