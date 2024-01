Lavori al Bastione del Barbagianni: "Ci riapproprieremo degli spazi"

Procede l’intervento per il restauro e la valorizzazione del Bastione del Barbagianni e dell’ex serbatoio dell’acquedotto che si trova in prossimità di piazza delle Gondole. Il sindaco Michele Conti accompagnato dal vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, e dai tecnici comunali, ha fatto un sopralluogo nell’area di intervento per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. L’intervento è finanziato interamente con fondi del Pnrr per circa 825 mila euro. "E’ un’altra riqualificazione importante - sottolinea Conti - resa possibile grazie alle risorse che siamo riusciti a intercettare sul Pnrr: completeremo il recupero del Bastione del Barbagianni, un’area poco conosciuta anche agli stessi pisani, per consentirne la piena fruizione a cittadini e turisti creando un accesso dal camminamento in quota delle Mura. Il progetto prevede inoltre il restauro e riutilizzo dell’ex serbatoio dell’acquedotto, situato sulle Mura urbane in prossimità della piazza delle Gondole, dove si prevede di realizzare un centro didattico di documentazione delle acque della città".

Il bastione del Barbagianni venne costruito a metà del XVI secolo sotto il regno di Cosimo I. Addossato alle mura medievali in prossimità del complesso architettonico di San Silvestro, nel 2013 è stato già in parte oggetto di restauro per quanto riguarda il paramento murario esterno. Il progetto attuale prevede il ripristino dell’accesso dal camminamento in quota delle Mura, il ripristino e la ricostruzione delle scale di accesso alla "piazzola" interna al Bastione e al vano interrato, con la rimozione del terreno di riporto e dei detriti e la rimessa in luce delle feritoie, il recupero del paramento murario, l’eliminazione della vegetazione e del terreno di riporto dalla "piazzola" interna al Bastione, con il consolidamento, ripristino e restauro dei muri perimetrali, il ripristino della percorrenza con scala alla quota superiore del Bastione e l’eliminazione della vegetazione infestante al piano in quota del Bastione con la realizzazione di una pavimentazione perimetrale. E’ prevista inoltre la piantumazione di lecci nell’area centrale del Bastione, il restauro e consolidamento delle cortine murarie. "I lavori, avviati a novembre - assicura Latrofa - si concluderanno entro l’estate e consentiranno di riscoprire una parte molto bella della città. L’intervento testimonia ancora una volta la nostra volontà di portare avanti, parallelamente al grande piano delle manutenzioni, lavori come questo che riguardano la storia passata di Pisa e che toccano aspetti culturali e turistici ai quali teniamo particolarmente".