"Lavoreremo per lo sviluppo della competitività" Nonostante il rallentamento delle imprese, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest si conferma al vertice della regione in termini di numero di imprese registrate. L'istituzione ha fornito incentivi e servizi efficaci per sostenere le imprese locali e continuerà a lavorare per la competitività e il successo delle imprese nella comunità.