"Lavorare sui temi sociali dà più soddisfazione"

Simone D’Alessandro, 45 anni, ordinario di economia politica all’università di Pisa e responsabile scientifico per l’ateneo di due progetti Horizon Europe legati alla sostenibilità è stato riconosciuto dall’ateneo ricercatore del mese ad aprile. Candidato con la lista ’Una città in comune’ è da sempre impegnato sui temi della sostenibilità ambientale e dell’ecologia. Entrambi i progetti per i quali ha ottenuto il riconoscimento dell’ateneo pisano mirano a identificare misure economiche e sociali per contribuire alle sfide della lotta al cambiamento climatico e della riduzione delle disuguaglianze. "Le nostre società - afferma D’Alessandro - stanno affrontando due grandi emergenze: la crisi climatica e disuguaglianze sempre più alte e inaccettabili. Affrontare assieme le due questioni è difficile perché richiede un profondo cambiamento della nostra cultura, quanto mai necessario perché il tempo a disposizione sta finendo. Dopo anni di ricerca, mi sono convinto che lavorare su temi socialmente responsabili doni più soddisfazione a chi si dedica alla ricerca e ottiene risultati scientifici rilevanti, anche a costo di perdere qualche ora di sonno". Simone D’Alessandro è stato anche coordinatore del progetto Ecoesione finanziato dal ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del supporto alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, che ha coinvolto economisti sociologi e giuristi nell’analisi delle barriere sociali alla transizione e individuare le soluzioni per rimuoverle.