L’Avis Pisa in prima linea. A quota 4.386 donazioni: "I nostri 3.176 iscritti patrimonio della comunità"

"Dove c’è dono, non c’è spazio per la violenza, la sopraffazione, l’indifferenza". Con queste parole il presidente di Avis Pisa, Paolo Ghezzi celebra la grande famiglia di donatrici e donatori che questa mattina, alla Gipsoteca di arte antica, riunisce l’assemblea annuale dei soci per il rinnovo degli organi direttivi dell’associazione. "I nostri soci sono un patrimonio della comunità – ribadisce il presidente Ghezzi - che come tale vanno tutelati". " Un patrimonio che dona speranza – ha sottolineato – a tutti coloro che hanno bisogno di sangue o di farmaci da esso derivati – spiega –, e sono oltre 600mila ogni anno".

E l’assemblea odierna è anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’impegno di Avis su questo fronte. Un impegno in costante crescita, come dimostrano i numeri: nel 2024 sono state 4380 donazioni le donazioni di sangue e plasma dei soci Avis Pisa. Un incremento del 8.5% rispetto al 2023. Nel dettaglio sono state garantite 1230 donazioni di plasma, piastrine, eritrociti e granulociti pari al 28% del totale. Un risultato significativo, in linea con lo scorso anno. "Testimonia – sottolinea Ghezzi – la disponibilità dei nostri iscritti che continuano a dare fiducia ai nostri appelli e alle nostre chiamate". "Il donatore - ricorda Ghezzi – è protagonista attivo del Sistema Sanitario Locale e come tale dovrebbe essere interpretato e riconosciuto anche dalle Istituzioni e dalle Aziende Ospedaliere che devono fare sempre di più e tenere sempre ben presente che il donatore è un alleato prezioso che, pur se motivato e consapevole, è persona sana che si mette a disposizione di una collettività e di una esigenza ospedaliera e terapeutica e quindi merita attenzione, servizi adeguati, rispetto degli orari, certezza di risultato e informazione".

I soci Avis iscritti al 31 dicembre 2024, sono 3176 di cui 1892 maschi e 1284 femmine; i soci iscritti che hanno tra i 18 e i 35 anni rappresentano circa il 28%. Nell’anno 2024, sono stati cancellati oltre 553 soci che da oltre due anni, per motivi diversi, non hanno potuto o trovato motivazione per donare e solo parzialmente sono stati integrati da 487 i nuovi iscritti, di cui oltre il 50% giovanissimi tra 18 e 25 anni. Ma oggi è anche il giorno della consegna dei riconoscimenti ai donatori più assidui. Riceveranno la croce d’oro: Colacino Carlo Nicola, Filippini Paolo, Iacopini Matteo, Marotta Stefano, Pucci Celestino; croce d’oro con fronde: Barbuti Andrea, Boschi Sandro, Ciucci Fabio, Ghezzi Paolo, Granieri Gabriele Ciro, Lo Dico Monica 7. Madeddu Mirko 8. Martinelli Andrea 9. Rotella Sabino 10. Sciacchitano Maria 11. Vaccaro Vincenzo 12. Verdi Davide. Riceveranno la medaglia d’oro: Alese Yuri, Barsotti Marco, Bernabò Marco, Bonadies Enzo, Carlotti Gabriele, Cimino Marco, Franceschini Roberto, Malasoma Alessio, Marielli Paola, Mocci Nicola, Moreno Yamila Paola, Mura Antonella, Pandolfo Marcello, Policicchio Claudio, Romondia Marco, Sbrana Michele, Tarantino Alessio, Tucci Marco.

Medaglia argento dorato: Agati Mattia, Armati Laura, Armellin Debora, Bagalà Alfredo, Barsacchi Michele, Bascià Stefano, Basta Vladimiro, Bertonati Matteo,Biver Lucia, Cagnacci Riccardo, Cantini Benedetta, Carniel Maria Clara, Carosi David, Casarosa Davide, Cecchetti Roberto, Cerioli Davide Egidio, Ciangherotti Eugenio, Ciccarelli Davide, D’Alleo Daniele, Damonte Roberto Angelo, Del Ministro Cecilia, Distefano Antonietta, Ercolani Daniele, Filippi Filippo, Froli Andrea, Gaddini Paolo, Gattai Pietro, Giglio Marco, Iacoponi Federica, Lami Claudia, Laurito Mirko, Levato Pietro, Manai Mariangela, Merone Edoardo, Mistretta Giovanna, Nelli Lorenzo, Nesti Federico, Pardini Fabio, Parducci Domenico, Perus Severine, Pinna Gavina, Preti Alessandra, Roscelli Francesco, Simioni Marco, Spizzirri Francesca, Thapa Samir, Trapani Davide, Ulivieri Gian Luca, Vallini Maria Chiara, Versace Donatella, Versace Raffaella, Vitarelli Silvia.

Premiati argento Amendola Gennaro, Avino Stefano, Barale Marco, Bartalena Michele, Battaglini Andrea, Battini Elena, Beccani Luca, Bellucci Luca, Bianchi Dario, Bruni Lorenzo,.Burchi Cristina, Carena Patrizio, Casarosa Graziana, Cazzuola Federico, Colombini Martina, Conti Marina, Corso Marco,Crivello Antonino D’Errico Anna, De Stefano Raffaele Antonio, Del Papa Lisa, Del Sarto Fabio, Dell’Orfanello Rachele, Della Porta Valentina, Di Lillo Antonio, Dominici Cecilia, Gabbriellini Giovanni, Giannelli Massimo, Giannini Doriane, Giordani Federico, Giovannoni Valentina, Grilli Matteo, Grossi Anthony, Imperiale Giulio, Iovenitti Mirko,. Landi Jacopo, Langone Alessio, Lubetto Massimiliano, Mangiameli Cirino, Mel’nikova Larisa, Merone Mattia, Muratori Pietro, Pachetti Eva, Paffi Sabrina, Pasciuti Roberto, Ragone Liliana, Rocchi Alessio,. Rossi Lorenzo,. Santagata Paolo. Santi Michael, Simioniuc Alexandru, Termini Thomas, Tortorelli Salvatore, Vairo Claudio Francesco, Vescovo Giacomo, West Grace Ann,. Zrnic Bozica

Medaglie di rame. Almeida Santos Lorrana, Andreotti Francesca, Andreucci Michele, Arzilli Gilberto, Ascione Riccardo, Asso Cecilia, Attolico Michele, Azzarà Francesco, Bandini Valerio, Barcellona Anna Maria, Benvenuti Anna,. Biasci Daniele, Bollinetti Davide, Bozzi Gianluca, Brandi Lorenzo, Bretti Giovanna, Buono Giovanni, Calastri Chiara, Calvini Francesca, Candileri Giuseppe,. Casigliani Vanessa, Castelli Andrea, Cateni Adriano, Catola Lisa, Cerrai Danio, Ciarrocchi Marinella, Codato Mirko, Corda Alberto, De Marchi Martina, De Paolis Viviana, Del Prete Vincenzo, Della Rossa Alessandra, Di Paco Luca, El Hajj Mina. Fabbrini Alessandra, Facchini Luca, Failla Simone, Felici Alessio, Ferro Barbara, Ferrucci Lorenzo, Fiaschi Michela, Forti Stiven, Galleschi Marco, Garzella Gloria, Ghilardi Lorenzo, Giambartolomei Guglielmo, Giampaoli Carlotta, Giordano Armando, Giuffrida Gianluca, Giuliani Valerio, Gori Lorenzo, Grande Angelo, Grillo Walter, Giovanni, Guiggi Livia, Gulino Donatella, Hughes Adrian John, Ingrassia Silvia, Landucci Tommaso, Lazzeri Arianna, Leggio Alessandro, Lemyasser Khaoula, Licari Gianluca, Limosani Raffaele, Lorenzini Claudia, Lunardi Nicola, Mannari Elena, Marchi Alberto, Marchi Sandra, Masetti Margherita, Massaccesi Ludovico, Mazzotta Villiam,. Meoni Caterina, Molara Antonino, Moschella Gianluca, Mozzachiodi Enrico, Neri Daniele, Nicoletti Susanna, Niro Mario, Pala Sebastiano, Paladino Maria Lucrezia, Pallini Michela, Pancrazi Daniele, Paoletti Marco, Pattaro Riccardo, Pegoraro Gaia, Pisano Anna-Giulia, Punturo Valentina, Quartararo Tommaso, Rao Alessandro, Rizzo Gianluca, Rocca Andrea, Ruberti Marco, Russo Leonardo, Sardelli Agnese, Savelli Andrea, Scibetta Olivia, Serfoglio Simona, Simonetti Francesca, Smoter Magdalena, Spagnoli Chiara,. Spilkucic Nena, Spinelli Manuel, Taccola Matteo, Taccola Tommaso, Tombelli Andrea, Trebbi Alessandro, Valentini Tommaso, Vanella Irene Maria Zanini Cecilia