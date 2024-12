L'Autofficina Cei fa 60 anni e festeggia con una targa celebrativa

Pisa, 9 dicembre 2024 – Un traguardo straordinario, frutto di dedizione e impegno costante. Oggi l'Autofficina Cei di Pisa in via Cattaneo 119 ha ricevuto una targa celebrativa per il traguardo dei 60 anni di attività consegnata ai titolari dal direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

"La nostra attività è nata grazie all’intraprendenza di Luciano Cei, che nel 1964 ha fondato l’azienda, specializzandola nell’attività di elettrauto. Poi sono subentrato io che in realtà avevo iniziato a seguire le orme di mio padre già da bambino. Negli anni abbiamo implementato sempre di più l’attività di elettrauto con quella di meccanico e gommista", racconta Enrico Cei, titolare dell’omonima autofficina.

"Un passaggio generazionale che continua, confermato dall'impegno di mio figlio Mattia che mi sta affiancando, mentre mentre mia moglie Simona si occupa dell’amministrazione. Con il nostro collaboratore Fausto, che ormai ha un’esperienza pluridecennale alle spalle, siamo veramente una famiglia allargata. L’officina è quindi diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli automobilisti alla ricerca di un’azienda competente e qualificata, grazie al costante aggiornamento professionale e all’utilizzo di moderne attrezzature e strumentazioni"

Un modello di attività che dura nel tempo, quella dell’autofficina situata in Via Carlo Cattaneo a Pisa. "Con il duro lavoro e l’impegno costante siamo riusciti a offrire un servizio sempre ottimo alla clientela cittadina” sottolinea Enrico Cei. “E il lavoro non si ferma, perché l'Autofficina Cei è sempre attiva e facilmente raggiungibile, trovandosi a circa due chilometri dall’uscita della Superstrada FI-PI-LI e vicino alla Via Tosco Romagnola e Via Emilia. Tutti questi aspetti contribuiscono a rendere questi 60 anni un periodo ricco di soddisfazioni, e il riconoscimento da parte di Confcommercio rappresenta un premio ampiamente meritato per l’impegno e la costante evoluzione”.

“Quando un'azienda raggiunge i 60 anni di attività significa soprattutto orgoglio per la nostra città e la nostra provincia” - i complimenti del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - “Parlando con la famiglia Cei è evidente tutta la passione e la dedizione che dedicano quotidianamente all'attività e l'ingresso del figlio costituisce un passaggio generazionale veramente importante verso il futuro. Tra le molte richieste che rivolgiamo alle pubbliche amministrazioni ribadiamo la necessità e l'urgenza di attivare concrete politiche di sostegno e valorizzazione dei negozi, con particolare attenzione alle attività storiche come l'Autofficina Cei, che grazie alla loro presenza costituiscono un imprescindibile presidio di socialità e sicurezza”.