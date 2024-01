Laureato in economia realtà di trasporto rifiuti

Orienta Agenzia per il lavoro seleziona per importante cliente operante nei trasporti: un impiegato addetto alla logistica. Si selezionagiovane e brillante laureato nell’ambito economico o gestionale per un’opportunità all’interno di un’azienda che opera nell’ambito dei trasporti di rifiuti industriali e smaltimento di rifiuti. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio logistico e si occuperà della gestione delle commesse in uscita e in entrata, dei rifiuti in uscita e in entrata e dei trasporti interfacciandosi con i fornitori. Richiesti Laurea in Economia o ingegneria gestionale, dimestichezza con gli strumenti informatici ed esperienza anche breve nell’ambito logistico, ottima dialettica per sapersi rapportare con i fornitori, eEtà di apprendistato.

Si offre contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento a tempo indeterminato, orario full time.

Luogo: Migliarino.