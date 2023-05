Latrofa sarà vicesindaco Tre new entry in Giunta

"La tessera della Lega? Io appartengo soprattutto al partito dei sindaci". Liquida così Michele Conti la questione della sua appartenenza politica nella prima conferenza stampa ufficiale dopo le elezioni e lo fa ribadendo "il continuo e fitto rapporto fatto di confronti pressoché quotidiani con sindaci come Alessandro Tomnasi di Pistoia e Mario Pardini di Lucca, ma anche con quelli di altre città per dare centralità al nostro ruolo anche in termini politici". E poi chiosa: "Il nostro civismo non è stato un maquillage elettorale, altrimenti gli elettori se ne sarebbero accorti e invece lo hanno premiato complessivamente con oltre il 20% di consensi: quindi il ruolo delle civiche peserà nelle scelte di governo, ma lo faremo con serenità insieme ai partiti perché la nostra è una coalizione coesa".

Conti però fa pretattica sul toto-nomi della prossima giunta. Ammette solo che terrà per sé il Bilancio e non concede altri vantaggi ai cronisti: "Confermo solo - aggiunge - quello che ho già detto in campagna elettorale riguardo alla delega sulla disabilità e a quella, che sarà introdotta per la prima volta, dei rapporti con l’università di Pisa per partecipare ai tavoli già avviati dal rettore Riccardo Zucchi: un metodo di lavoro che può rappresentare un valore aggiunto per le scelte che una città con 47 mila studenti fuori sede deve compiere a breve, medio e lungo termine". Il sindaco conferma che il risiko delle nomine riguarderà anche la governance delle municpalizzate e la presidenza del consiglio comunale: "Troveremo la quadra nelle prossime settimane. ma non c’è una tempistica predefinita". Il toto giunta però nei corridoi di Palazzo Gambacorti già impazza. Fratelli d’Italia prenderà tre assessori: Raffaele Latrofa, potrebbe essere promosso vicesindaco mantenendo anche la delega alla navigabilità dell’Arno e ai lavori pubblici, Filippo Bedini è in pole per l’ambiente e conferma alle tradizioni storiche, con la new entry di Giulia Gambini (alla disabilità, con questa ipotesi si libererebbero posti in consiglio per Alessandra Orlanza, Sandra Munno e Maurizio Nerini, quest’ultimo punta ala presidenza dell’assemblea). Pisa al centro otterrà due assessorati: Frida Scarpa (sicura della delega allo sport) e Caterina Costa (rapporti con l’ateneo) in pole. Un assessorato a testa a Lega (Veronica Poli al welfare e case popolari), Sviluppo e territorio (Paolo Pesciatini con deleghe quasi certe a commercio e turismo, ma aspira anche alla cultura) e Forza Italia (Raffaella Bonsangue con ritorno in consiglio di Riccardo Buscemi). Massimo Dringoli rtesta in pole per Urbanistica ed edilizia privata: "Tanti progetti realizzati - osserva Conti - sono merito suo e partono dalle idee del suo dipartimento universitario che affondano le radici nei deccenni precedenti, è un tecnico molto apprezzato, ma non dipende solo da me: ne parlerò con calma insieme a lui e alla sua famiglia riflettere con calma". Profili tecnici, invece, per le partecipate: Andrea Bottone resterà alla guida di Pisamo e Salvatore Pisano alla Port Authority. Manager per Apes, Sepi, Farmacie e la nuova società che coordinerà grandi eventi e iniziative culturali che nascerà nelle prossime settimane.