L’Associazione nazionale carabinieri apre la sede a Palaia

PALAIA

Inaugurata la sezione operativa del Nucleo di volontariato e protezione civile dell’Associazione nazionale carabinieri a Palaia. La sede si trova nel centro storico ed è stata concessa dal gruppo Fratres. Il coordinatore provinciale dell’Anc, generale Angelo De Luca, dopo aver portato i saluti dell’ispettore regionale Anc, generale Luigi Nardini, ha voluto lanciare un messaggio forte contro la violenza sulle donne ponendo l’attenzione su tutte le vittime del femminicidio, con una menzione speciale per Giulia Cecchettin. De Luca ha poi ringraziato il sindaco Marco Gherardini e l’amministrazione comunale per il supporto e l’accoglienza. "Il rafforzamento sul territorio del servizio dell’Associazione nazionale carabinieri – ha detto Gherardini – è una bellissima notizia per la nostra comunità. La sinergia tra le associazioni e la collaborazione con l’amministrazione sono presupposti fondamentali per un effettivo accrescimento del bene comune e per dare risposte positive alle persone". Sono intervenuti all’inaugurazione molte associazioni palaiesi, la comandante della compagnia carabinieri di San Miniato, maggiore Francesca Lico e il comandante della stazione di Palaia, luogotenente Simon Luca Prandini. Nella bellissima pieve, il parroco don Holin D’Cruz ha celebrato la messa per la Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri.