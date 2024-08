L’arte di Gabriele D’Annunzio a Marenia

Nell’ambito delle manifestazioni "Marenia 2024" la Pro Loco Litorale Pisano organizza domani (venerdì) 23 agosto alle 18 al Golf Club in via San Guido un incontro culturale che avrà per tema l’arte di Gabriele D’Annunzio così come si espresse nei suoi soggiorni pisani e marinesi. Come è noto furono numerose le occasioni nelle quali il poeta fu nella nostra città e sul litorale dove sono ormai passati alla leggenda i suoi quattro soggiorni a Marina di Pisa: nel 1899 con Eleonora Duse, nel 1904 e nel 1905 con Alessandra di Rudini, nel 1909 con Nathalie de Goloubeff. Abitando ogni volta in case diverse e con donne diverse, D’Annunzio visse emozioni che ne stimolarono la fantasia e quindi l’arte, fosse essa poesia o letteratura. Nel corso dell’incontro si parlerà anche della ricca aneddotica che accompagnò le imprese belliche e amorose del “personaggio D’Annunzio”. L’incontro vedrà dibattere Renzo Castelli e Roberto Sonnini mentre l’attrice Silvia Trigiani leggerà alcune pagine della vasta produzione del poeta e scrittore abruzzese. L’appuntamento è per le 18. L’organizzazione della serata al Golf Club prevede anche un aperitivo e una cena a buffet. Per informazioni rivolgersi al 324.5673170.