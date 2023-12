L’appello dei sindaci d’area pisana: "Festa sì, ma rispetto e sicurezza"

Ordinanza anti-bòtti e fuochi d’artificio privati in centro a Pisa (anche se - le cronache insegnano – non è mai facile farla rispettare), dove allo scoccare della mezzanotte è previsto lo spettacolo pirotecnico, e l’invito di tutti i Comuni dell’area pisana a sensibilizzare la popolazione perché festa sia, ma nel rispetto di tutti, animali compresi. Il Comune più ’pet friendly’ dell’hinterland è senz’altro San Giuliano Terme, che da tempo ha bandito i fuochi rumorosi anche dalle feste di paese. "Come ogni anno – dicono il sindaco Sergio Di Maio e l’assessora Roberta Paolicchi – sensibilizziamo la cittadinanza per tutelare l’incolumità pubblica con un appello particolare pensando ai nostri amici animali, quelli domestici ma anche per quelli selvatici, particolarmente sensibili alle esplosioni. Patiscono pesantemente rumori così repentini e violenti come nel caso dei cani, che a seguito di esplosioni di materiale pirotecnico possono avere attacchi di panico se non addirittura infarti che ne possono causare la morte. Sorte che può colpire anche i gatti e i volatili. La sicurezza e l’incolumità di persone ed animali, della quiete pubblica e delle cose - concludono il sindaco e l’assessora, è un gesto di rispetto e civiltà che siamo tutti chiamati ad osservare".

"Il Comune di Calci – è il messaggio del sindaco calcesano Massimiliano Ghimenti – lancia un forte appello contro l’utilizzo di botti, petardi e altri prodotti rumoros che, abitualmente, vengono sparati per salutare l’anno nuovo. Anzitutto ricordiamo che è assolutamente vietato l’acquisto e l’utilizzo di petardi, fuochi d’artificio e giochi pirotecnici non certificati e irregolari. Tanto l’imprudenza quanto l’uso di prodotti pirotecnici illegali e pertanto pericolosi può causare ferite e incidenti spesso anche gravi. Per questo le forze dell’ordine effettuano specifici e mirati controlli".

"Oltre a questi aspetti – continua Ghimenti – voglio richiamare l’attenzione della comunità sul fatto che i forti rumori prodotti dalle esplosioni di petardi e altri prodotti pirotecnici costituiscono disturbo per molte categorie di persone e per gli animali. Frequenti sono anche gli incidenti causati da animali domestici e non, che fuggono spaventati dal fragore dei botti. Invitiamo tutti ad adottare comportamenti che rendano le feste per tutti, serene, sicure e senza pericolosi disturbi". Invito analogo, arriva dal sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, e da quello di Vecchiano Massimiliano Angori.