L’Aoup perde il cardiologo. Ezio Soldati

L’Aoup perde Ezio Soldati, cardiologo e aritmologo: per tutti un medico straordinario. Una grave e breve malattia ha strappato alla cardiologia dell’Aoup, a tutti i suoi pazienti e ai colleghi un grande medico, il dottor Ezio Soldati, che si è spento al Santa Chiara a 67 anni. Pur essendo uno spirito libero e un idealista, è stato un soldato nell’assolvimento della sua missione di medico. Di Viareggio, proveniente dal Cnr, è stato un pioniere nell’aritmologia insieme a Maria Grazia Bongiorni, con cui è stato assunto in Aoup nel 1997 e da lì in poi, insieme, hanno intrapreso un lungo viaggio in tandem e formando una forte squadra, che ha portato la cardiologia aritmologica pisana sul tetto del mondo. In Aoup è stato inventato il “Pisa approach”, metodo poi copiato in tutto il mondo, per l’estrazione degli elettrocateteri cardiaci infetti o mal funzionanti tramite approcci venosi multipli. La salma è alla Croce Verde di Viareggio; i funerali oggi alle 16, a Viareggio, nella chiesa di Don Bosco.