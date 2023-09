L’antenna Ego ispira una storia su Topolino

Una grande eccellenza pisana, per la precisione cascinese, offre lo spunto per una storia a fumetti su "Topolino". Infatti proprio "Topolino Magazine – scrive con orgoglio il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti – ambienta una storia in un interferometro con bracci di tre chilometri, con un disegno simile all’antenna di Ego & the Virgo Collaboration". "Il sito di ricerca di Santo Stefano a Macerata – aggiunge ancora il primo cittadino – ispira una storia del settimanale, come è successo in passato con molti monumenti nazionali e internazionali. Un modo di avvicinare i temi della scienza ai più giovani". E un grande orgoglio per la comunità.