L’anno nuovo del Galilei: "Via al maxi-cantiere. Intesa sui parcheggi e sistema con l’Elba"

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

"I lavori per costruire il nuovo terminal di Pisa partiranno entro il 20 gennaio". A dirlo è l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi che, alla conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi, elenca i buoni propositi per il nuovo anno. Maxi-terminal, People-mover e parcheggi, ma anche la gestione dell’aeroporto dell’isola d’Elba. Un cocktail quello preparato da Toscana Aeroporti che metterà Pisa in condizioni di avere un ulteriore spinta per la crescita di passeggeri. Ed è sullo stato dei lavori, oggetto nei mesi passati di polemiche, che Naldi annuncia l’inizio della costruzione del maxi-terminal che aumenterà la superfice superficie totale da 35.900 a 63.800 metri quadrati. "I lavori propedeutici – ha spiegato l’Ad -, sono terminati il 29 novembre. Ora si apre la fase di costruzione vera e propria. Stiamo facendo la bonifica per gli ordigni bellici e ormalizzando gli ultimi contratti, mentre a breve ci arriverà l’ultima approvazione dell’Enac". I lavori, dunque, sono pronti a "decollare" e fin da subito cambieranno il volto del quartiere di San Giusto, con un maxi-terminal che si presenterà con connotati significativamente diversi da quelli attuali.

"Un investimento - precisa Naldi -, di 60 milioni, che nell’arco di due anni ci restituirà un nuovo terminal pensato per accogliere fino a 8 milioni di passeggeri all’anno". "Speriamo che i tempi vengano rispettati - è il commento del Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini che rinnova lo spirito di collaborazione - crediamo fortemente in questo progetto, l’aeroporto è fondamentale per la città di Pisa". Di pari passo con la nuova struttura, la crescita dello scalo pisano avrà bisogno di incrementare i suoi servizi. Ed è partendo da People Mover e parcheggi che Naldi alza la posta: "Troviamoci e facciamo una politica comune sulla sosta delle auto – è l’appello al Comune di Pisa -. Dobbiamo trovare una quadra per evitare una cannibalizzazione dei parcheggi da parte di terzi. Basti pensare a quelli dell’Ikea, usati da molti passeggeri. Serve un piano per aiutare il People Mover, che consideriamo elemento straordinario, e serve far crescere i nostri parcheggi. Proprio riguardo al sistema di trasporto automatizzato – aggiunge Naldi -, sarebbe opportuno mettere a disposizione il binario 14 per consentire maggior fruibilità di utilizzo da parte dei passeggeri". In tema di sviluppo e servizi, sempre ieri, è stato inaugurato un nuovo punto McDonald’s interno all’aeroporto. Il nuovo locale situato al primo piano ha creato 20 nuovi posti di lavoro, con l’inserimento in organico di 10 risorse previsto entro estate. Si tratta del ventinovesimo McDonald’s sul territorio nazionale, il quinto in un aeroporto.

Nei piani di Toscana Aeroporti, non solo Pisa e Firenze, ma anche lo sviluppo del terminal dell’Isola d’Elba. L’azienda che ha annunciato l’intenzione di "un nuovo piano industriale che possa prevedere la trasformazione dell’aeroporto dell’Isola d’Elba, in terminal a zero emissioni, realizzato con materiali ecosostenibili". "Abbiamo concordato – spiega l’amministratore delegato -, con Regione Toscana e Camera di Commercio di Grosseto e Livorno il rilancio dell’aeroporto di Marina di Campo. Noi come Toscana Aeroporti ne prendiamo la gestione, ma il sogno a cui aspiriamo maggiormente, se gli elbani lo vorranno, sarà di trasformalo in una struttura le cui emissioni di Co2 e di gas serra saranno pari a zero". L’obiettivo dell’azienda è dunque di far crescere, il terminal sia in termini qualitativi che di passeggeri. "L’Elba – aggiunge Naldi -, non deve diventare certo le Isole Baleari, anche se ne avrebbe le potenzialità, ma il terminal rinnovato aiuterà a crescere". Lo scalo aeroportuale rientra nei piani dell’azienda di completare la presenza nella regione creando di fatto un apparato unico in grado di gestire tutti gli scali commerciali toscani con un vero e proprio "fiore all’occhiello che completerà il quadro" conclude Naldi.