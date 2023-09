“Sassi contro casa mia, baby gang mi perseguita”: la denuncia

Pisa, 12 settembre 2023 – Da ‘scherzo’ di cattivo gusto a vera e propria persecuzione. Una donna di 39 anni di Pisa, residente in zona ‘Porta a Lucca’, ha denunciato alle forze dell’ordine, dopo numerose segnalazioni dei mesi precedenti, soprusi e violenze contro la propria abitazione, da parte di un gruppo di presunti minorenni.

"E’ tutta l’estate che alcuni ragazzini, indicativamente tra i 14 e i 15 anni - dichiara la donna -, hanno preso di mira me e casa mia". Il racconto è un crescendo di disagi e problematiche: "Hanno iniziato con scherzi stupidi - racconta la donna -, come suonare il campanello e scappare, poi sono passati a lanciare rami, pigne, pietre, bottiglie e lattine contro le finestre, urlandomi varie offese. A metà estate hanno iniziato a farlo anche in pieno giorno, lanciando cose in giardino, colpendo anche il mio cane".

Dopo una prima escalation la ‘baby gang’ si ferma, ma solo temporaneamente: "Per una ventina di giorni si sono fermati - prosegue nel proprio racconto -. Ho creduto avessero capito, ma da pochi giorni hanno ripreso più di prima. Mi sono passati due volte davanti casa lanciandomi perfino pezzi di mattonelle di un marciapiede, così anche alle 8 del mattino".

"In questi mesi ho chiamato decine e decine di volte le forze dell’ordine - confessa la donna -, ma non si è vista mai mezza volante. Non è mai venuto nessuno. Ho fatto regolare denuncia, ma non è possibile che io debba aver paura che mi colpiscano e che mi facciano danni alle cose. Già le persiane iniziano ad avere ammaccature per via di questi continui lanci di oggetti. Addirittura un giorno avevo la persiana aperta e mi hanno tirato due gavettoni e una bottiglietta piena d’acqua dentro la stanza, colpendo la tv e una presa".

Una situazione di totale disagio che non accenna ad avere fine. I ragazzini scappano, la maggior parte delle volte in bicicletta, passando ad orari diversi e dilazionati nell’arco della sera e del giorno. Secondo la segnalazione si tratterebbe di un gruppo abbastanza nutrito di ragazzi, che si muove in gruppi di 4 o 5 persone al massimo. La donna conclude il suo racconto dando qualche dettaglio sulla zona, dopo aver chiesto anche aiuto su Facebook in alcuni gruppi di residenti: "La zona è quella di Porta a Lucca, tra il campo da basket/parco dello squalo, le scuole Mazzini e il parchetto in via Biduino - conclude la 39enne di Pisa -, ma credo che la maggior parte di loro stia verso Gagno perché scappano sempre in quella direzione. Secondo me hanno arrecato danni anche alla catena dell’altalena del Parco dello Squalo alcuni giorni fa".