Ladro in casa, preso dal proprietario

Il ladro preso dai cittadini. Alle 18:55 due pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono state inviate dalla Sala operativa in via Calcesana, per un intruso che era stato sorpreso all’interno del giardino di una casa; l’uomo, accortosi della presenza del proprietario si era dato alla fuga in direzione dei campi adiacenti, inseguito dal richiedente e da altri residenti, fino a raggiungerlo e bloccarlo fino all’arrivo degli agenti. L’uomo è stato identificato per un uomo di origini maghrebine 31enne con precedenti. Non aveva arnesi da scasso. Dal sopralluogo effettuato all’immobile non sono stati rilevati segni di effrazione, pertanto il 31enne è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di violazione di domicilio.