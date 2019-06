Tirrenia (Pisa), 29 giugno 2019 - Un cane di di razza Epagneul Breton è stato massacrato di botte e ridotto in fin di vita da ladri senza scrupoli. L'animale è stato salvato solo grazie al tempestivo intervento di una volante della polizia allertata da un vicino che ha sentito i rumori di un vetro infranto in una villetta di Tirrenia, sul litorale pisano. L'animale è stato immediatamente accompagnato e curato in un ambulatorio veterinario.

I ladri hanno preso di mira una villetta affittata da una famiglia di stranieri provenienti dall'est europeo e uscita dopo cena per una passeggiata lasciando il cane in giardino. Il vicino di casa ha sentito il rumore di un vetro mandato in frantumi e ha chiamato la polizia che ha immediatamente riconosciuto i segni del passaggio dei ladri, probabilmente messi in fuga proprio dall'arrivo degli agenti. Sul retro della casa i poliziotti hanno trovato il cane esanime davanti a una porta di vetro infranta: evidenti i segni di percosse inferti all'animale fino quasi a ucciderlo. Hanno immediatamente chiamato lo studio veterinario più vicino e il medico, benché fuori dall'orario di lavoro, ha dato la sua piena disponibilità a prendersi cura dell'animale riscontrando che aveva ricevuto numerosi colpi all'addome. Il cane è stato trattenuto in osservazione tutta la notte e riconsegnato fuori pericolo alla famiglia straniera.