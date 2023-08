Labrador e Terranova bagnini "Hanno aiutato tanti bimbi al mare"

In aiuto dei bambini. Non solo salvataggio. Il Glap, Gruppo lavoro in acqua di Pisa, ha terminato il lavoro con il 15 agosto a Marina di Vecchiano, dove aveva cominciato il 2 giugno. Il presidente (da tre anni) Filippo Frosini, da 30 nel settore e da 25 bagnino in quel di Vecchiano, racconta questa estate 2023.

Situazioni estreme?

"Per fortuna non ne abbiamo avute, ma abbiamo dovuto richiamare tante persone in contesti di mare pericoloso. Abbiamo fischiato tanto riprendendo i bagnanti. Una volta è intervenuta anche la Guardia costiera per una persona che non si trovava più in mare, per fortuna, in realtà, era già uscita in autonomia".

Quanti siete?

"Dieci persone (sette donne), tutti volontari, e altrettanti cani, Terranova e Labrador, siamo stati incorporati dal progetto Mare sicuro: sono nostri amici".

Come nascono i cani bagnino?

"Addestriamo i cani sulla spiaggia o al laghetto di Campo: devono seguire il conduttore in caso di intervento e imparare a riportare le persone indietro. Il cane è un ausilio importante in caso di stress e fatica".

Quali gli interventi?

"Quest’anno abbiamo dato una mano in situazioni di bambini che si erano persi: sono stati riportati ai genitori. Poi abbiamo indirizzato i bagnanti per altri problemi alla Pubblica assistenza".

I piccoli come hanno reagito?

"I cani hanno sempre un fascino particolare. Vederli sulla spiaggia e che entrano in acqua è uno spettacolo. Li abbiamo fatti a volte giocare (facendoli trascinare dagli animali) quando era tutto tranquillo proprio per avvicinare i bimbi all’acqua e ai cani con il giusto rispetto".

E ora che avete terminato?

"Domani (oggi per chi legge) alcuni di noi andranno a dare una mano ai bagnini di Mare sicuro. I cani fanno scuola da noi o in altre e devono raggiungere il quarto brevetto, il conduttore ha quello di bagnino".

Antonia Casini